Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni. Greidd atkvæði voru 2090.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025. Í-listinn var sameiginlegt framboð Samfylkingar, Vinstri grænna, Viðreisnar og óháðra.
Breytingar voru þá gerðar á nefndaskipan og embættum, þannig að Sjálfstæðismenn fengu embætti forseta bæjarstjórnar og Framsókn sömuleiðis embætti. Hafa flest mál verið afgreidd með miklum meirihluta bæjarstjórnar eftir að samstarfið sprakk, en Þorbjörn er nú á lista Miðflokksins. Í-listinn býður ekki fram í kosningunum nú þar sem ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf flokkanna sem að honum standa.
Arna Ýr Jónsdóttir gegndi embætti bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar framan af kjörtímabili en tók svo sæti á þingi. Sigríður Júlía Brynleifsdóttir tók þá við stöðu bæjarstjóra.
Í Ísafjarðarbæ er meðal annars að finna Ísafjörð, Hnífsdal, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.
Atkvæðin dreifðust þannig:
Eftirfarandi náðu kjöri:
Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Hafnarfirði eru 24.593 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Mosfellsbæ eru 10.391 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í Fjarðabyggð eru 3.976 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eru 3.141 maður. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni en samþykkt var í íbúakosningum á þessu kjörtímabili að sameina sveitarfélögin Borgarbyggð og Skorradalshrepps.
Á kjörskrá í Norðurþingi eru 2.345 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Á kjörskrá í Fjallabyggð eru 1.555 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.