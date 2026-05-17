Innlent

Loka­tölur í Ísa­fjarðar­bæ: Fram­sókn þre­faldar fylgi sitt

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns.
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns.

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni. Greidd atkvæði voru 2090. 

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Í-listinn hreinum meirihluta, en einn bæjarfulltrúi hans, Þorbjörn H. Jóhannesson, sagði skilið við meirihlutann árið 2025. Í-listinn var sameiginlegt framboð Samfylkingar, Vinstri grænna, Viðreisnar og óháðra.

Breytingar voru þá gerðar á nefndaskipan og embættum, þannig að Sjálfstæðismenn fengu embætti forseta bæjarstjórnar og Framsókn sömuleiðis embætti. Hafa flest mál verið afgreidd með miklum meirihluta bæjarstjórnar eftir að samstarfið sprakk, en Þorbjörn er nú á lista Miðflokksins. Í-listinn býður ekki fram í kosningunum nú þar sem ekki náðist samkomulag um áframhaldandi samstarf flokkanna sem að honum standa.

Arna Ýr Jónsdóttir gegndi embætti bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar framan af kjörtímabili en tók svo sæti á þingi. Sigríður Júlía Brynleifsdóttir tók þá við stöðu bæjarstjóra. 

Í Ísafjarðarbæ er meðal annars að finna Ísafjörð, Hnífsdal, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Atkvæðin dreifðust þannig:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn og óháðir: 34,3% með 4 fulltrúa
  • C listi - Viðreisn: 16% með 1 fulltrúa
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 25,6% með 2 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 4,5% með 0 fulltrúa
  • S listi - Samfylkingin: 19,6% með 2 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

  • Kristján Þór Kristjánsson (B)
  • Elísabet Samúelsdóttir (B)
  • Stefán Hannibal Hafberg (B)
  • Tinna Rún Snorradóttir (B)
  • Jónas Þór Birgisson (D)
  • Þóra Marý Arnórsdóttir (D)
  • Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir (S)
  • Helgi Karl Guðmundsson (S)
  • Gylfi Ólafsson (C)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ísafjarðarbær Framsóknarflokkurinn Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ísa­fjarðar­bæ

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Nýjustu tölur í Rangárþingi ytra

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Nýjustu tölur úr Rangárþingi eystra

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið