Innlent

Loka­tölur í Reykja­nes­bæ: Sjálf­stæðis­menn fara með stór­sigur af hólmi

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns.
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Vísir

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig tveimur mönnum og Samfylkingin tapar einum í Reykjanesbæ. Framsóknarmenn halda sínum þremur en Viðreisn fær engan mann kjörinn.

Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Framsókn, Samfylking og Bein leið nýjan meirihluta.

Kjartan Már Kjartansson hélt áfram störfum sem ráðinn bæjarstjóri á kjörtímabilinu en hann hefur gefið út að hann sækist ekki eftir að gegna stöðunni áfram. Því er ljóst að nýr bæjarstjóri tekur við í Reykjanesbæ að loknum kosningum.

Þannig dreifðust atkvæðin:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn: 26,1% með 3 fulltrúa
  • C listi - Viðreisn: 5,2% með 0 fulltrúa
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 39,2% með 5 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 11,2% með 1 fulltrúa 
  • S listi - Samfylkingin: 18,3% með 2 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

  • Vilhjálmur Árnason (D)
  • Margrét Þórarinsdóttir (D)
  • Kristján Pétur Kristjánsson (D)
  • Alexander Ragnarsson (D)
  • Guðbergur Reynisson (D)
  • Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir (B)
  • Róbert Jóhann Guðmundsson (B)
  • Díana Hilmarsdóttir (B)
  • Guðný Birna Guðmundsdóttir (S)
  • Hjörtur Magnús Guðbjartsson (S)
  • Gunnlaugur Kárason (M)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjanesbær Framsóknarflokkurinn Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks heldur velli. Þessir síðarnefndu skiptast þó á einum fulltrúa.

Nýjustu tölur í Ísa­fjarðar­bæ

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Nýjustu tölur í Norðurþingi

Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn. 

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Nýjustu tölur í Rangárþingi ytra

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Nýjustu tölur úr Rangárþingi eystra

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið