Oddvitar Framsóknar og Samfylkingar voru í gjörólíku skapi eftir að fyrstu tölur bárust úr Hafnarfirði. Oddviti Samfylkingarinnar segist taka fulla ábyrgð á tapinu, hann muni stíga til hliðar fljótlega þó hann vilji ekki gefa upp hvenær.
Framsókn mælist með 25 prósenta fylgi og bætir við sig, fær þriðja manninn. Samfylkingin er með 17,4 og missir tvo menn, fer úr fjórum. Bjarki Sigurðsson ræddi við báða oddvita um leið og tölurnar bárust.
„Þær eru slæmar, það þarf að játast, þetta er skellur, ég óska sérstaklega Framsókn til hamingju. Við áttum von á betri niðurstöðu, við höfum verið hér sterkir, ég tek þennan skell á mig, ekki flokkinn. Við höfum gert allt rétt en það er ekki eftirspurn eftir Guðmundi Árna lengur og þá stígur hann til hliðar fljótlega. Dómurinn er fallinn.“
Ætlarðu ekki að klára kjörtímabilið?
„Það kemur í ljós en ég ber ábyrgð á þessu tapi. Við unnum verulega á fyrir fjórum árum en nú er augljóst mál að þessi eftirspurn er ekki til staðar lengur, ég tek sigrum og ég tek tapi. En fólkið mitt mun halda uppi merkinu og ég verð áfram í bakvarðasveit. Ég óska sigurvegurum til hamingju, svona er lýðræðið.“
Valdimar Víðisson bæjarstjóri var hrærður þegar Bjarki náði tali af honum beint eftir að tölurnar voru taldar upp.
„Ég er þakklátur Hafnfirðingum og stoltur af þeim árangri sem við höfum náð. Við heyrum að Hafnfirðingar meta okkur málstað, ég er ákaflega stoltur.“