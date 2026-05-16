Einn heppinn lottómiðahafi var með 1. vinning í útdrætti kvöldsins og fær hann rúmar 130,9 milljónir króna í vinning.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Þar segir að hann hafi keypt miðann á heimasíðunni, lotto.is. Enginn var með bónusvinninginn í útdrætti kvöldsins.
„Jókerinn gekk ekki út en 16 voru með 2. vinning og fær hver um sig 125.000 krónur. Átta miðar voru keyptir í appinu, þrír á lotto.is, tveir voru í áskrift, einn var keyptur í Hagkaup Eiðistorgi, einn í Bitanum, Reykjanesbæ og einn í Krambúðinni á Selfossi,“ segir í tilkynningunni.