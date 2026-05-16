Kosningavaktin 2026: Allt um kosningarnar á einum stað

Ritstjórn skrifar
Gengið er til kosninga í 57 sveitarfélögum í dag en sjálfkjörið var í fjórum sveitarfélögum.
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.

Kosningavakt Vísis verður lifandi frá morgni kjördags og inn í næstu viku, eftir þörfum. Klukkan 20 hefst Gott kosningakvöld með þeim Benna og Fannari og klukkan 22 hefst kosningavaka fréttastofunnar.

Á sunnudag verða kosningarnar gerðar upp í Sprengisandi á Bylgjunni klukkan 10 og í hádegisfréttum á slaginu 12.

Allar ábendingar, myndir frá kjörstöðum og aðrar upplýsingar má senda á ritstjorn@visir.is. Þá er fólk hvatt til að nota #kosningar2026 á samfélagsmiðlum. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Viðreisn Sósíalistaflokkurinn Vinstrið Vinstri græn Flokkur fólksins Samfylkingin Píratar Góðan daginn Okkar borg

