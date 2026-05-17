Loka­tölur í Rang­ár­þingi ytra: Á-listinn á­fram með hreinan meiri­hluta

Á kjörskrá í Rangárþingi ytra eru 1.518 manns.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Á kjörskrá í Rangárþingi ytra eru 1.518 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Á-liðinn fjórum fulltrúum og þar með meirihluta. Jón G. Valgeirsson hefur gegnt embætti sveitarstjóra í Rangárþingi ytra. Í Rangárþingi ytra er meðal annars að finna Hellu, Rauðalækur og Þykkvibær.

Svona fóru kosningarnar:

  • Á-listinn: 51,3 prósent og fjóra fulltrúa;
  • D-listi Sjálfstæðisflokksins: 48,7 prósent og þrjá fulltrúa.

Skipting fulltrúa í sveitarfélaginu er sú sama og á liðnu kjörtímabili.

Eftirfarandi fulltrúar náðu kjöri í sveitarstjórn Rangárþingi ytra:

  • Eggert Valur Guðmundsson (Á)
  • Margrét Harpa Guðsteinsdóttir (Á)
  • Erla Sigurðardóttir (Á)
  • Viðar M. Þorsteinsson (Á)
  • Ingvar Pétur Guðbjörnsson (D)
  • Guðmar Aubertsson (D)
  • Þröstur Sigurðsson (D)
