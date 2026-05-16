Bæjarlistinn er örlítið stærri en Samfylkingin á Akureyri þegar um fjórðungur atkvæða hefur verið talinn. Samfylkingin bætir þó við sig manni og Bæjarlistinn tapar einum og því er meirihlutinn fallinn.
Bæjarlistinn hefur undanfarið kjörtímabil verið í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki.
Akureyrarlistinn er klofningsframboð úr Sjálfstæðisflokknum sem nær einum manni inn sem er fyrrverandi varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Talin hafa verið 4000 atkvæði í Akureyrarbæ upp úr klukkan ellefu en þar eru 15.547 á kjörskrá.