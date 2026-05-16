Meiri­hlutinn á Akur­eyri fallinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-listans. Vísir/Einar

Bæjarlistinn er örlítið stærri en Samfylkingin á Akureyri þegar um fjórðungur atkvæða hefur verið talinn. Samfylkingin bætir þó við sig manni og Bæjarlistinn tapar einum og því er meirihlutinn fallinn.

Bæjarlistinn hefur undanfarið kjörtímabil verið í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki.

Akureyrarlistinn er klofningsframboð úr Sjálfstæðisflokknum sem nær einum manni inn sem er fyrrverandi varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Talin hafa verið 4000 atkvæði í Akureyrarbæ upp úr klukkan ellefu en þar eru 15.547 á kjörskrá.

  • Akureyrarlistinn: 290, 7,5%
  • Framsókn: 601, 15,5%
  • Viðreisn: 228, 5,9%
  • Sjálfstæðisflokkur: 708, 18,2%
  • L-listinn, bæjarlisti Akureyrar: 726, 18,7%
  • Miðflokkur: 293, 7,5%
  • Samfylking: 712, 18,3%
  • Vinstri hreyfingin - grænt framboð: 324, 8,3%
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Akureyri

