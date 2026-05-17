Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur sínum þremur mönnum en Samfylkingin missir einn mann og nær tveimur mönnum. Framsókn nær tveimur mönnum, missir einn, en bæði Viðreisn og Miðflokkur ná sitt hvorum manninum inn í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur meirihluta þar sem Sævar Freyr Þráinsson var ráðinn til að gegna áfram embætti bæjarstjóri. Hann hætti á kjörtímabilinu og var Haraldur Benediktsson þá ráðinn bæjarstjóri. Haraldur lét svo af störfum nú á vordögum.
Kosningarnar fóru á þennan veg:
Eftirfarandi fulltrúar eiga nú fulltrúa í bæjarstjórn Akraness:
Athugasemd: Í upphaflegri útgáfu fréttarinnar sagði að meirihlutinn væri fallinn. Það er ekki rétt. Beðist er velvirðingar á þessu.
Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Hafnarfirði eru 24.593 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Mosfellsbæ eru 10.391 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Fjarðabyggð eru 3.976 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eru 3.141 maður. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni en samþykkt var í íbúakosningum á þessu kjörtímabili að sameina sveitarfélögin Borgarbyggð og Skorradalshrepps.
Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Á kjörskrá í Fjallabyggð eru 1.555 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.