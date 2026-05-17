Loka­tölur á Akra­nesi: Meiri­hlutinn missti mann en heldur

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.

Sjálfstæðisflokkurinn heldur sínum þremur mönnum en Samfylkingin missir einn mann og nær tveimur mönnum. Framsókn nær tveimur mönnum, missir einn, en bæði Viðreisn og Miðflokkur ná sitt hvorum manninum inn í bæjarstjórn.

Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur meirihluta þar sem Sævar Freyr Þráinsson var ráðinn til að gegna áfram embætti bæjarstjóri. Hann hætti á kjörtímabilinu og var Haraldur Benediktsson þá ráðinn bæjarstjóri. Haraldur lét svo af störfum nú á vordögum.

Kosningarnar fóru á þennan veg:

  • B listi - Framsókn og frjálsir: 23,2 prósent og tvo fulltrúa
  • C listi – Viðreisn: 10,3 prósent og einn fulltrúa
  • D listi – Sjálfstæðisflokkurinn: 35,2 prósent og þrjá fulltrúa
  • M listi – Miðflokkurinn: 23,2 prósent og tvo fulltrúa
  • S listi – Samfylkingin: 22,4 prósent og tvo fulltrúa

Eftirfarandi fulltrúar eiga nú fulltrúa í bæjarstjórn Akraness:

  • Ragnar Baldvin Sæmundsson (B)
  • Liv Aase Skarstad (B)
  • Jón Guðni Guðmundsson (C)
  • Líf Lárusdóttir (D)
  • Bjarnheiður Hallsdóttir (D)
  • Guðmundur Ingþór Guðjónsson (D)
  • Hrafn Ágúst Björnsson (M)
  • Sigurður Vopni Vatnsdal (S)
  • Jónína Margrét Sigmundsdóttir (S)

Athugasemd: Í upphaflegri útgáfu fréttarinnar sagði að meirihlutinn væri fallinn. Það er ekki rétt. Beðist er velvirðingar á þessu. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Akranes Framsóknarflokkurinn Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ísa­fjarðar­bæ

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Nýjustu tölur í Norðurþingi

Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn. 

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Nýjustu tölur í Rangárþingi ytra

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

