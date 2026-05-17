Framtíðarlistinn fékk meirihluta greiddra atkvæða í kosningunum í Súðavíkurhreppi í dag og þrjá fulltrúa í sveitarstjórn. Fjarðarlistinn fékk tvo fulltrúa kjörna.
Í tilkynningu frá yfirkjörstjórn segir að Framtíðarlistinn hafi fengið 63,2 prósent greiddra atkvæða og Fjarðarlistinn 36,8 prósent. Kjörsókn var 82,8 prósent.
Af Framtíðarlistanum voru kjörin Kjartan Geir Karlsson, Birta Lind Garðarsdóttir og Jónína Margrét Guðmundsdóttir.
Af Fjarðarlistanum voru kjörin Kristján Rúnar Kristjánsson og Ingibjörg Ásdís Björnsdóttir.
Í kosningum 2022 fóru fram óhlutbundnar kosningar þar sem allir voru í framboði.