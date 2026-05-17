Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Reykjavík samkvæmt fyrstu tölum úr yfirstandandi sveitarstjórnarkosningum. Hann er með um 31,9 prósent talinna atkvæða og myndi þannig fá níu fulltrúa í borgarstjórn og gæti þannig myndað meirihluta með þremur fulltrúum Miðflokks.
Fyrstu tölur úr höfuðborginni bárust um korter yfir eitt í nótt. Talin hafa verið 44.300 atkvæði. Auðir seðlar eru 645 og ógildir seðlar 114. Á kjörskrá eru 108.545 manns. Meirihlutinn reynist kolfallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur 31,9 prósent atkvæða samkvæmt fyrstu tölum og fengi þannig níu borgarfulltrúa.
Samfylkingin er næststærst með 18,6 prósent atkvæða og fimm fulltrúa.
Miðflokkurinn með 13,1 prósent atkvæða samkvæmt fyrstu tölum. Vinstrið nær inn tveimur fulltrúum. Framsókn og Sósíalistaflokkurinn ná einum manni inn hvor, samkvæmt þessum tölum. Önnur framboð ná ekki manni inn, samkvæmt þessum fyrstu tölum.
Athugið að súluritið uppfærist jafnóðum er tölur berast.
Kosning samkvæmt fyrstu tölum:
Fylgjast með: Nýjustu tölur úr Reykjavík
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Samfylking, Framsókn, Píratar og Viðreisn meirihluta en fyrir rúmu ári sleit Framsókn samstarfinu og var í kjölfarið myndaður meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalista, Flokks fólksins og Vinstri grænna.
Samkvæmt fyrstu tölum gæti Sjálfstæðisflokkurinn, sem virðist ætla að fá níu fulltrúa inn, myndað tveggja flokka hægri borgarstjórn með þremur fulltrúum Miðflokksins.
Þá væri einnig hægt að mynda miðjuhægri borgarstjórn með tveimur fulltrúum Viðreisnar og einum fulltrúa Framsóknar.
Fréttin hefur verði uppfærð eftir að mistök voru gerð við upptalningu atkvæða.