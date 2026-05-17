Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar segir að flokkurinn muni veita nýjum meirihluta í Reykjavíkurborg gott aðhald. Hann óttast að nýr meirihluti setji stopp á Borgarlínu. Flokkurinn mælist með fimm menn í borginni í fyrstu tölum í borginni.
Oddvitarnir brugðust við fyrstu tölum í Ráðhúsi Reykjavíkur í sameiginlegri útsendingu Sýnar og RÚV. Pétur, sem er fyrrverandi knattspyrnumaður, sagðist vera baráttumaður og stefnt væri á sjö borgarfulltrúa. Hann virkaði svekktur með niðurstöðuna sem þó er á pari við nýjustu kannanir.
Pétur segir mikið hafa gengið á í flokknum. Hann útskýrði ekki sérstaklega hvað hann átti við með því en hann lagði Heiðu Björgu Hilmarsdóttur borgarstjóra í oddvitabaráttu í upphafi árs en hún vermir annað sæti á lista flokksins.
Hann sagði greinilega íhaldssveiflu í borginni og úti um allt land en Sjálfstæðisflokkurinn væri víða að styrkja stöðu sína og Miðflokkurinn að láta til sín taka.
Pétur var spurður að því hvort fráfarandi meirihluti hefði mögulega klikkað á því að axla ábyrgð á mistökum á kjörtímabilinu. Hann sagði það vel geta verið en svo væri hitt að mun meira væri talað um það sem illa væri gert í Reykjavík en það sem vel væri gert. Hann vonaðist þó til að flokkurinn myndi bæta fylgi sitt og að nóttin væri ung.
Aðspurður sér hann ekki mikla möguleika á meirihlutamyndun til vinstri. Hugmyndafræði jafnaðarmennskunnar sem Samfylkingin lagði upp með hafi ekki virkað núna en flokkurinn haldi ótrauður áfram.
Pétur segist óttast að sett verði stopp á Borgarlínu strax með nýjum meirihluta. Hann óttast hægri u-beygju í borginni. Samfylkingin geti vonandi jafnað það út, veitt mikið aðhald og fulltrúar hennar verði skemmtilegir í borgarstjórn.