Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segist líta til Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks hvað varði meirihluta, þá sitthvoran kostinn. Báðir séu einfaldasta leiðin að myndun meirihluta en Hildur segist vilja mynda meirihluta með breiða skírskotun sem geti endurreist traust til borgarstjórnar.
Þetta er meðal þess sem fram kom í umræðum með oddvitum í Reykjavík þar sem þeir brugðust við fyrstu tölum. Ljóst er að miðað við allra fyrstu tölur hefur Hildur val um myndun tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þá þriggja flokka meirihluta með Framsókn og Viðreisn.
Hildur þakkaði sjálfboðaliðum flokksins fyrir hjálpina. Hún segist telja gott gengi flokksins helgast af því að hann hafi hlustað á íbúa. „Við sjáum það að þeir kölluðu eftir breytingum og þeir skulu fá breytingar.“
Hún segir það mikilvægasta við myndun meirihluta vera málefnin. Eðlilegt sé að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta. Hún segist ekki hafa rætt sérstaklega við Ara Edwald oddvita Miðflokksins í dag. Hildur sagði í kappræðum í gær að hún hefði þegar rætt við nokkra oddvita um mögulegt meirihlutasamstarf en upplýsti ekki hvaða oddvitar það hefðu verið.
Viltu upplýsa um þá í dag?
„Nei, nei. Það er athyglisverð staða uppi. Þetta eru fyrstu tölur, nóttin er ung, við höfum mörg hver reynslu af því að margt getur breyst,“ segir Hildur. Hún segir að sér hafi fundist vera menningasrstríð í borginni og segist Hildur vilja mynda meirihluta sem borgarbúar geti heilt yfir verið ánægðir með.
Spurð hvaða meirihluta væri einfaldast að mynda, meirihluta með Miðflokki eða þá Viðreisn og Framsókn, saðgi Hildur:
„Þessir tveir kostir sem ég nefni eru báðir nokkuð einfaldir á sinn hátt og nú þarf að eiga þessi samtöl. Ég vona að það takist að bæta vinnuumhverfið, við höfum talað um traustsmælingar, fólk og landsmenn treysta borgarstjórn mjög lítið,“ sagði Hildur og bætti því við að Einar hefði viðrað áhyggjur af þessu á sínum tíma og Björg og Pétur nú tekið undir þær áhyggjur.
„Ég vona að við nýtum tækifærið núna til að tala saman,“ sagði Hildur sem bætti því við að hann hefði oft verið í minnihluta. Sagðist hún telja hægt að ná fram betra samstarfi í borgarstjórn. „Það væri gott að myndað meirihluta með breiða skírskotun.“