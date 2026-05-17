Innlent

Loka­tölur í Grundarfjarðarbæ: Fram­sóknar­menn með meiri­hluta

Agnar Már Másson skrifar
Frá Grundarfirði.
Frá Grundarfirði.

Framsókn og félagshyggjufólk nappa meirihluta af Sjálfstæðisflokknum og óháðum í Grundarfjarðarbæ, samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum.

Talningu í Grundarfirði er lokið. Á kjörskrá voru 639 en 471 atkvæði var greitt (73,71 prósenta kjörsókn). Auðir seðlar voru 15 og ógildir seðlar fjórir.

B-listi Framsóknar og félagshyggjufólks hlaut 253 atkvæði og fær því fjóra fulltrúa í sveitarstjórn og bætir við sig einum. Þeir eru Fannar Þór Þorfinnsson byggingarfulltrúi, Signý Gunnarsdóttir, Aðalsteinn Jósepsson og Þuríður Gía Jóhannesdóttir.

D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra hlaut 199 atkvæði og fær þrjá fulltrúa og tapar því einum. Þeir eru Jósef Kjartansson, verktaki og forseti bæjarstjórnar, Ágústa Einarsdóttir markþjálfi og Bjarni Sigurbjörnsson bæjarfulltrúi.

Grundarfjörður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið