Framsókn og félagshyggjufólk nappa meirihluta af Sjálfstæðisflokknum og óháðum í Grundarfjarðarbæ, samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum.
Talningu í Grundarfirði er lokið. Á kjörskrá voru 639 en 471 atkvæði var greitt (73,71 prósenta kjörsókn). Auðir seðlar voru 15 og ógildir seðlar fjórir.
B-listi Framsóknar og félagshyggjufólks hlaut 253 atkvæði og fær því fjóra fulltrúa í sveitarstjórn og bætir við sig einum. Þeir eru Fannar Þór Þorfinnsson byggingarfulltrúi, Signý Gunnarsdóttir, Aðalsteinn Jósepsson og Þuríður Gía Jóhannesdóttir.
D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra hlaut 199 atkvæði og fær þrjá fulltrúa og tapar því einum. Þeir eru Jósef Kjartansson, verktaki og forseti bæjarstjórnar, Ágústa Einarsdóttir markþjálfi og Bjarni Sigurbjörnsson bæjarfulltrúi.