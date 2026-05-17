Loka­tölur í Rang­ár­þingi eystra: Náðu hreinum meiri­hluta

Ritstjórn skrifar
Ný sveitarstjórn Rangárþings eystra. vísir/sara

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.

Á kjörskrá í Rangárþingi eystra eru 1.547 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni, en í Rangárþingi eystra er meðal annars að Hvolsvöll.

Kosningnarnar fóru á þessa leið:

  • B listi - Framsókn og aðrir framfarasinnar 28,2 prósent og tvo fulltrúa. Missa einn fulltrúa.
  • D listi - D-listinn og aðrir lýðræðissinnar 55,1 prósent og fjóra fulltrúa. Bætir við sig manni.
  • N listi - N-listinn 16,7 prósent og einn mann. Halda sínum manni

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu N-listans og D-listans meirihluta og hefur Anton Kári Halldórsson Sjálfstæðisflokki gegnt embætti sveitarstjóra á kjörtímabilinu.

Eftirfarandi fulltrúar eiga nú sæti í sveitarstjórn Rangárþings eystra:

  • Rafn Bergsson (B)
  • Bjarki Oddsson (B)
  • Anton Kári Halldórsson (D)
  • Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir (D)
  • Andri Már Óskarsson (D)
  • Hulda Dóra Eysteinsdóttir (D)
  • Tómas Birgir Magnússon (N)

Hér að neðan má sjá lokatölurnar í Rangárþingi eystra:

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi er fallinn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ísa­fjarðar­bæ

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Nýjustu tölur í Norðurþingi

Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn. 

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Sveitarfélaginu Hornafirði

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Nýjustu tölur í Rangárþingi ytra

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Nýjustu tölur úr Rangárþingi eystra

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

