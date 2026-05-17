Ingibjörg Þóranna Steinudóttir hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningum í Dalabyggð í dag. Þar fóru fram óhlutbundnar kosningar og voru því allir í framboði.
Í tilkynningu á vef Dalabyggðar segir að eftirtaldir hafi hlotið kjör sem aðalmenn í sveitarstjórn Dalabyggðar 2026-2030:
Varamenn í sveitarstjórn
Á kjörskrá voru 534 kjósendur, 281 karlar og 253 konur.
Alls greiddu 293 atkvæði (54,87% kjörsókn), 145 karlar og 148 konur.
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag og er fylgst grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og kosningavaktinni á Vísi.