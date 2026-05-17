Ingi­björg Þóranna hlaut flest at­kvæði í Dalabyggð

Atli Ísleifsson skrifar
Búðardalur í Dalabyggð. Vísir/Vilhelm

Ingibjörg Þóranna Steinudóttir hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningum í Dalabyggð í dag. Þar fóru fram óhlutbundnar kosningar og voru því allir í framboði.

Í tilkynningu á vef Dalabyggðar segir að eftirtaldir hafi hlotið kjör sem aðalmenn í sveitarstjórn Dalabyggðar 2026-2030:

  • Ingibjörg Þóranna Steinudóttir 248 atkvæði
  • Guðbrandur Tumi Gíslason 238 atkvæði
  • Ingveldur Guðmundsdóttir 228 atkvæði
  • Skjöldur Orri Skjaldarson 222 atkvæði
  • Guðlaug Kristinsdóttir 192 atkvæði
  • Sindri Geir Sigurðsson 142 atkvæði
  • Bjarnheiður Jóhannsdóttir 107 atkvæði

Varamenn í sveitarstjórn

  • 1. Valdís Gunnarsdóttir 102 atkvæði
  • 2. Guðrún Erna Magnúsdóttir 121 atkvæði
  • 3. Þórunn Elva Þórðardóttir 96 atkvæði
  • 4. Jón Egill Jóhannsson 84 atkvæði
  • 5. Guðmundur Sveinn Bæringsson 79 atkvæði
  • 6. Sigurvin Þórður Viðarsson 66 atkvæði
  • 7. Sigurður Bjarni Gilbertsson 51 atkvæði

Á kjörskrá voru 534 kjósendur, 281 karlar og 253 konur. 

Alls greiddu 293 atkvæði (54,87% kjörsókn), 145 karlar og 148 konur.

Dalabyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026

