Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ og oddviti Sjálfstæðisflokksins var vel fagnað þegar hann hélt sigurræðu í kosningateiti flokksins. Hann segist telja að vinna flokksins hafi fyrst og fremst skilað árangri í kosningunum en flokkurinn bætir við sig manni miðað við fyrstu tölur.
Flokkurinn er með 58 prósent fylgi í bænum miðað við þær. Bætir við sig áttunda manni. Garðabæjarlisti og Samfylking ná einnig mönnum inn. Almar var vígreifur þegar hann hélt ræðu fyrir sinn hóp.
„Vá hvað er gaman að vera með ykkur hérna, ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir þessa vinnu, því þetta gerist ekkert öðruvísi en að fólk mætir á skrifstofuna og vinni þá vinnu sem þarf að vinna þegar við erum í kosningabaráttu. Þannig að takk þið öll, þetta er breiðfylking og þið eigið þetta öll skilið og auðvitað allir 21 þúsund og sirka 300 íbúar Garðabæjar eiga okkur bara innilega skilið!“
Almar sagði í samtali við Elísabet Ingu fréttakonu Sýnar að framboðið hefði fundið fyrir meðbyr í kosningabaráttunni. „Íbúarnir eru bara að segja, allir grunnþættirnir í Garðabæ eru að virka og við treystum þeim sem hafa verið með meirihlutann.“
Þá vék Almar sérstaklega að Önnu Möller, formanni Félags eldri borgara í Garðabæ sem er áttundi maður Sjálfstæðisflokksins inn í bæjarstjórn miðað við fyrstu tölur. Hann segist telja þetta sæta tíðindum.
„Ef þetta gengur eftir að hún sé inni í bæjarstjórn. Það er ekki algengt að fólk sem er komið á eftirlaunaaldur sé í bæjarstjórn. Ég er glaður og sérstaklega glaður því það er svo mikið af ungu fólki að fagna með okkur.“
Þú þarft ekki að mynda meirihluta með neinum nema eigin flokki?
„Nei við gerum það ekki, en eins og við höfum gert á kjörtímabilinu þá reynum við að vinna vel með öllum, það skiptir máli þegar einn flokkur er langstærstur. Næstu fjögur ár verða frábær í Garðabæ.“