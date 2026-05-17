Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, segist frekar kjósa þess að vinna með Viðreisn fremur en Miðflokknum. Flokkurinn mælist með einn mann inni miðað við fyrstu tölur.
Þetta kom fram í kosningasjónvarpinu þar sem rætt var við oddvita. Líkt og fram hefur komið verður hægt að mynda meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks eða þá Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Viðreisnar. Viðreisn hefur útilokað samstarf við Miðflokkinn.
Einar sagðist í sjónvarpinu mega vel við una með sitt fylgi. Framsókn hefði mælst með 2,9 prósenta fylgi fyrir einungis örfáum vikum.
Spurður út í mögulegt meirihlutasamstarf með Miðflokki og Sjálfstæðisflokki sagði Einar:
„Það liggur í hlutarins eðli, við erum miðjuflokkur og Viðreisn hefur skilgreint sig á miðjunni líka. Það er augljósa svarið að ef ég ætti að velja á milli þessara tveggja flokka þá væri það Viðreisn. En nú þurfa menn bara að tala saman og þetta eru náttúrulega fyrstu tölur, við þurfum að sjá hvað gerist.“