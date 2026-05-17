Innlent

Loka­tölur úr Hruna­manna­hreppi: Meiri­hluti D-listans heldur velli

Agnar Már Másson skrifar
Frá Flúðum.
Frá Flúðum.

Meirihluti D-listans heldur velli í Hrunamannahreppi þar sem hann fær aftur þrjá kjörna fulltrúa í sveitarstjórn.

Lokatölur eru komnar úr Hrunamannahreppi en þar voru freidd 512 atkvæði. Auðir og ógildir seðlar voru tólf.

D-Listi Sjálfstæðismanna og óháðra hlaut 330 atkvæði og fær 3 menn kjörna. Þeir eru Jón Bjarnason bóndi, Bjarney Vignisdóttir sveitarstjórnarmaður og Ragnar Lúðvík Jónsson viðskiptafræðingur.

L-Listinn fær 170 atkvæði og tvo menn kjörna. Þeir eru Daði Geir Samúelsson sveitarstjórnarfulltrúi og Rakel Ósk Kristófersdóttir verslunarstjóri.

Hrunamannahreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið