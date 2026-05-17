Innlent

Loka­tölur á Sel­tjarnar­nesi: Sjálf­stæðis­menn halda velli

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá á Seltjarnarnesi eru 3.541 manns.
Á kjörskrá á Seltjarnarnesi eru 3.541 manns. Vísir

Sjálfstæðisflokkurinn heldur hreinum meirihluta sínum og Samfylking, Viðreisn og óháðir tapa manni á Seltjarnarnesi. Miðflokkurinn fær einn fulltrúa.

Á kjörskrá á Seltjarnarnesi eru 3.541 manns. Sjö bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn. Talin atkvæði voru 2743.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 hélt Sjálfstæðisflokkurinn hreinum meirihluta sínum og hefur gegnt Þór Sigurgeirsson gegnt embætti bæjarstjóra á kjörtímabilinu.

Atkvæðin féllu þannig:

  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 51,9% með 4 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 14,5% með 1 fulltrúa
  • S listi - Samfylking, Viðreisn og óháðir: 33,6% með 2 fulltrúa

Eftirfarandi ná kjöri:

  • Þór Sigurgeirsson (D)
  • Elísabet Ingunn Einarsdóttir (D)
  • Magnús Benediktsson (D)
  • Björn Jóhannsson (D)
  • Kristinn Ólafsson (S)
  • Sigurþóra Bergsdóttir (S)
  • Skafti Harðarson (M)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Seltjarnarnes Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin Viðreisn

Tengdar fréttir

Nýjustu tölur í Reykja­vík

Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.

Nýjustu tölur í Kópavogi

Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akur­eyri

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Ár­borg

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur á Akra­nesi

Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Nýjustu tölur í Múlaþingi

Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Vest­manna­eyjum

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Nýjustu tölur í Skagafirði

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Nýjustu tölur í Suður­nesja­bæ

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið