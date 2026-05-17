Talningu er lokið í sveitarfélaginu Vogum. E-listinn tapar tveimur fulltrúum en D-listi Sjálfstæðismanna og óháðra héldu sínum þremur. Nýr A-listi fékk tvo menn inn.
Lokatölur bárust úr Vogum á Vatnsleysuströnd um miðnætti en þar eru 1475 á kjörskrá. 875 greiddu atkvæði og því nemur kjörsókn 59,3 prósentum.
Atkvæðin dreifast þannig:
Á undanförnu kjörtímabili hafa E-listinn og D-listinn verið í meirihlutasamstarfi með þremur fulltrúum hvor. L-listinn var með einn fulltrúum. Nýtt framboð A-listans fékk tvo fulltrúa á kostnað E-listans en meirihlutinn heldur með fjóra.