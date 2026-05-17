E-listinn tveimur færri en meiri­hlutinn heldur í Vogum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Séð yfir Voga á Vatnsleysuströnd. Vísir/Egill

Talningu er lokið í sveitarfélaginu Vogum. E-listinn tapar tveimur fulltrúum en D-listi Sjálfstæðismanna og óháðra héldu sínum þremur. Nýr A-listi fékk tvo menn inn.

Lokatölur bárust úr Vogum á Vatnsleysuströnd um miðnætti en þar eru 1475 á kjörskrá. 875 greiddu atkvæði og því nemur kjörsókn 59,3 prósentum.

Atkvæðin dreifast þannig:

  • A-listi - Fyrir samfélagið: 223, 25,4%
  • D-listi - Sjálfstæðismenn og óháðir: 333, 38%
  • E-listi - Framboðsfélag E-listans 172, 19,6%
  • L-listi - Framfarafélag L-listans 125, 14,2%
  • Auðir sðelar voru 18 og ógildir 4.

Á undanförnu kjörtímabili hafa E-listinn og D-listinn verið í meirihlutasamstarfi með þremur fulltrúum hvor. L-listinn var með einn fulltrúum. Nýtt framboð A-listans fékk tvo fulltrúa á kostnað E-listans en meirihlutinn heldur með fjóra.

