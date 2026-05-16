N-listinn bætir við sig bæjarfulltrúa og er stærstur í Húnaþingi vestra samkvæmt lokatölum úr sveitarstjórnarkosningum. Framsókn tapar einum fulltrúa og er ekki lengur stærsti flokkurinn í sveitarfélaginu. Sjálfstæðisflokkurinn er minnstur.
Lokatölur í Húnaþingi hafa birst á vef sveitarfélagsins. Atkvæði í kosningum til sveitarstjórnar Húnaþings vestra greiddu 713, 354 karlar, 358 konur og 1 hlutlaust kyn. Utankjörfundaratkvæði voru 101; 55 karlar og 46 konur. Samtals greidd atkvæði og kjörsókn 74 prósent.
N-listinn, eða Nýtt afl í Húnaþingi vestra, hlaut 264 atkvæði, eða um 37,8 prósent. Það eru því Viktor Ingi Jónsson, Magnús Vignir Eðvaldsson og Eygló Hrund Guðmundsdóttir sem taka sæti.
Næststærst er Framsókn með 239 atkvæði, eða 34,2 prósent. Framsókn fær því tvö sæti og tapar einu á milli kosninga og taka þá sæti þau Sigurður Líndal Þórisson og Nína Axelsdóttir fyrir listann.
D-listi Sjálfstæðisflokksins er minnstur með 196 atkvæði, eða 28 prósent, og fær tvo fulltrúa. Örn Arnarson og Sigríður Ólafsdóttir fá þar sæti.