Ný sýn hélt meiri­hluta sínum í Vesturbyggð

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Bíldudal sem er í Vesturbyggð. Vísir/Vilhelm

N-listin Nýrrar sýnar hélt meirihluta sínum í sveitarstjórn Vesturbyggðar í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Ný sýn náði inn fjórum mönnum í sveitarstjórn en V-listi Sterkari Vesturbyggð þrjá.

Í tilkynningu á vef sveitarfélagsins segir að niðurstaðan hafi verið á þessa leið:

  • N-listi Nýrrar sýnar hlaut 375 atkvæði og fjóra fulltrúa
  • V-listi Sterkari Vesturbyggðar hlaut 262 atkvæði og þrjá fulltrúa

Auðir seðlar eða ógildir voru 29. Kjörsókn var 60,6 prósent.

Kjörin voru í bæjarstjórn:

  • Þórkatla Soffía Ólafsdóttir (N)
  • Rebekka Hilmarsdóttir (N)
  • Jenný Lára Magnadóttir (N)
  • Gunnþórunn Bender (N)
  • Hlynur Ársælsson (V)
  • Friðbjörg Matthíasdóttir (V)
  • Egill Níelsson (V)

Í Vesturbyggð er meðal annars að finna Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal.

Niðurstaðan í kosningunum 2022 voru á þessa leið:

  • D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra hlaut 263 atkvæði og þrjá menn
  • N-listi Nýrrar sýnar hlaut 281 atkvæði og fjóra menn
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vesturbyggð

