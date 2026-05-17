Loka­tölur í Ölfusi: Sjálf­stæðis­menn bæta við sig manni

Ritstjórn skrifar
Á kjörskrá í Ölfusi eru 2.212 manns.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Á kjörskrá í Ölfusi eru 2.212 manns, en þar er meðal annars að að finna Þorlákshöfn.

Svona fóru kosningarnar:

  • S listi - Samfylking og félagar 30,7 prósent og tvo fulltrúa
  • D listi – Sjálfstæðisflokkurinn 69,3 prósent og fimm fulltrúa

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 náði Sjálfstæðisflokkurinn hreinum meirihluta og var Elliði Vignisson ráðinn í embætti bæjarstjóra.

Eftirfarandi fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn Ölfuss: 

  • Grétar Ingi Erlendsson (D)
  • Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir (D)
  • Gestur Þór Kristjánsson (D)
  • Erla Sif Markúsdóttir (D)
  • Guðlaug Einarsdóttir (D)
  • Gunnsteinn R Ómarsson (S)
  • Berglind Friðriksdóttir (S)

Hér má sjá nýjustu tölur:

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ölfus Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin

Nýjustu tölur í Ölfusi

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

