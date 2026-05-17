Loka­tölur í Sveitar­fé­laginu Horna­firði: Fram­sókn bætir við sig og meiri­hlutinn fallinn

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Hornafirði eru 1.922 manns.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Hornafirði eru 1.922 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og KEX-framboðið meirihluta og var Sigurjón Andrésson endurráðinn í embætti bæjarstjóra.

Í Sveitarfélaginu Hornafirði er meðal annars að finna Höfn.

Atkvæðin dreifðust þannig;

  • B listi - Framsókn og stuðningsmenn: 44,8% með 3 fulltrúa
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 26% með 2 fulltrúa
  • K listi - Kex framboð: 13,5% með 1 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 15,8% með 1 fulltrúa.

Eftirfarandi náðu kjöri í bæjarstjórn:

  • Hjalti Þór Vignisson (B)
  • Ingibjörg Sveinsdóttir (B)
  • Björgvin Óskar Sigurjónsson (B)
  • Gauti Árnason (D)
  • Hjördís Edda Olgeirsdóttir (D)
  • Eyrún Fríða Árnadóttir (K)
  • Reynir Ásgeirsson (M)
