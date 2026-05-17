Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Hornafirði eru 1.922 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og KEX-framboðið meirihluta og var Sigurjón Andrésson endurráðinn í embætti bæjarstjóra.
Í Sveitarfélaginu Hornafirði er meðal annars að finna Höfn.
Atkvæðin dreifðust þannig;
Eftirfarandi náðu kjöri í bæjarstjórn:
Á kjörskrá í Reykjavík eru 108.545 manns. Tuttugu og þrír borgarfulltrúar eiga sæti í borgarstjórn.
Á kjörskrá í Kópavogi eru 30.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Hafnarfirði eru 24.593 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Garðabæ eru 15.730 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Reykjanesbæ eru 17.086 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Mosfellsbæ eru 10.391 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá á Akranesi eru 6.296 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Fjarðabyggð eru 3.976 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Múlaþingi eru 3.949 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í Vestmannaeyjum eru 3.541 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Skagafirði eru 3.297 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í sveitarstjórn.
Á kjörskrá í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps eru 3.141 maður. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni en samþykkt var í íbúakosningum á þessu kjörtímabili að sameina sveitarfélögin Borgarbyggð og Skorradalshrepps.
Á kjörskrá í Ísafjarðarbæ eru 2.976 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Norðurþingi eru 2.345 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Hveragerði eru 2.567 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.
Á kjörskrá í Ölfusi eru 2.212 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á kjörskrá í Fjallabyggð eru 1.555 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Á kjörskrá í Rangárþingi eystra eru 1.547 manns. Sjö fulltrúar eiga sæti í bæjarstjórninni.
Á kjörskrá í Suðurnesjabæ eru 3.152 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.