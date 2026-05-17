Innlent

Loka­tölur í Grinda­vík: Miðflokkur tapar tveimur

Árni Sæberg skrifar
Framsókn og Sjálfstæðisflokkur geta haldið meirihlutasamstarfi sínu áfram. Vísir/Vilhelm

Miðflokkurinn nær aðeins einum manni inn í bæjarstjórn Grindavíkur en flokkurinn var með þrjá fulltrúa á nýliðnu kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn fá þrjá fulltrúa hvor.

Kjörstjórn Grindavíkurbæjar hefur birt lokatölur. Á kjörskrá voru 1117, talin atkvæði voru 842. Auðir kjörseðlar voru fjórir og einn var ógildur. Atkvæði skiptust svo:

  • B listi – Framsóknarflokkurinn: 367
  • D listi – Sjálfstæðisflokkurinn: 351
  • M listi – Miðflokkurinn: 119

Þessi úrslit þýða að Framsókn fær þrjár menn, Sjálfstæðisflokkur þrjá og Miðflokkur einn. Framsókn og Sjálfstæðisflokkur mynduðu meirihluta bæjarstjórnar ásamt einum fulltrúa Raddar unga fólksins á nýloknu kjörtímabili.

Kosningarnar í Grindavík voru merkilegar að því leyti að þeir sem voru með lögheimili í Grindavík fyrir rýmingu bæjarins en höfðu flutt það annað gátu valið hvort þeir greiddu atkvæði í Grindavík eða nýjum heimabæ sínum.

Bæjarstjórn Grindavíkur er nú svo skipuð:

  • Ásrún Helga Kristinsdóttir
  • Þorleifur Ólafsson
  • Inga Fanney Rúnarsdóttir
  • Guðbjörg Eyjólfsdóttir
  • Hjálmar Hallgrímsson
  • Ómar Davíð Ólafsson
  • Magnús Már Jakobsson
Grindavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn

