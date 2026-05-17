Miðflokkurinn nær aðeins einum manni inn í bæjarstjórn Grindavíkur en flokkurinn var með þrjá fulltrúa á nýliðnu kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn fá þrjá fulltrúa hvor.
Kjörstjórn Grindavíkurbæjar hefur birt lokatölur. Á kjörskrá voru 1117, talin atkvæði voru 842. Auðir kjörseðlar voru fjórir og einn var ógildur. Atkvæði skiptust svo:
Þessi úrslit þýða að Framsókn fær þrjár menn, Sjálfstæðisflokkur þrjá og Miðflokkur einn. Framsókn og Sjálfstæðisflokkur mynduðu meirihluta bæjarstjórnar ásamt einum fulltrúa Raddar unga fólksins á nýloknu kjörtímabili.
Kosningarnar í Grindavík voru merkilegar að því leyti að þeir sem voru með lögheimili í Grindavík fyrir rýmingu bæjarins en höfðu flutt það annað gátu valið hvort þeir greiddu atkvæði í Grindavík eða nýjum heimabæ sínum.
Bæjarstjórn Grindavíkur er nú svo skipuð: