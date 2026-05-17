Lokatölurnar í Bláskógabyggð eru nauðalíkar þeim sem komu upp úr kjörkössunum í síðustu kosningum 2022. Bilið á milli T-listans og Þ-listans minnkaði um einhver rúmlega tvö prósentustig en kemur niður á sömu skiptingu fulltrúa.
Á kjörskrá í Bláskógabyggð eru 988 og talin voru 682 atkvæði.
Þannig dreifðust atkvæðin:
Eftirfarandi náðu kjöri:
Anna Greta Ólafsdóttir (Þ)
Valdís María Smáradóttir (Þ)
