Loka­tölur í Bláskógabyggð: Það sama upp úr kössunum og síðast

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frá Laugarvatni í Bláskógabyggð.
Frá Laugarvatni í Bláskógabyggð.

Lokatölurnar í Bláskógabyggð eru nauðalíkar þeim sem komu upp úr kjörkössunum í síðustu kosningum 2022. Bilið á milli T-listans og Þ-listans minnkaði um einhver rúmlega tvö prósentustig en kemur niður á sömu skiptingu fulltrúa.

Á kjörskrá í Bláskógabyggð eru 988 og talin voru 682 atkvæði.

Þannig dreifðust atkvæðin:

  • T-listi: 68,5% með 5 fulltrúa
  • Þ-listi: 31,5% með 2 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

  • Helgi Kjartansson (T)
  • Stefanía Hákonardóttir (T)
  • Áslaug Alda Þórarinsdóttir (T)
  • Ísak Eyfjörð Arnarson (T)
  • Kristján Einir Traustason (T)

  • Anna Greta Ólafsdóttir (Þ)

  • Valdís María Smáradóttir (Þ)

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Bláskógabyggð

