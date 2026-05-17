Sjálfstæðisflokkurinn er með 58 prósent fylgi í Garðabæ og bætir við sig einum bæjarfulltrúa, miðað við fyrstu tölur. Þær voru að birtast. Engin önnur framboð ná inn manni utan Samfylkingar og Garðabæjarlistans.
Samfylkingin er með 11,5 prósent fylgi og einn bæjarfulltrúa. Framsókn er með 9,3 prósent fylgi og engan inni. Garðabæjarlistinn er sömuleiðis með 8,8 prósent fylgi og missir mann og fær því einn mann. Miðflokkur með 6,4 prósenta fylgi og engan mann. Viðreisn með 6,1 prósenta fylgi og missir bæjarfulltrúa frá því árið 2022.