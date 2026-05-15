Alexandra Popp er á förum frá Wolfsburg og gekk tárvot af velli eftir tap í bikarúrslitaleiknum gegn Bayern Munchen í gær. Í viðtali eftir leik var hún spurð út í föður sinn sem lést árið 2022.
Popp er ein mesta goðsögn í sögu þýska boltans og hjá Wolfsburg hefur hún orðið Þýskalandsmeistari sjö sinnum og bikarmeistari ellefu sinnum.
Hún hafði aldrei tapað bikarúrslitaleik fyrr en í gær þegar hún þurfti að líta í lægra haldi fyrir Glódísi Perlu Viggósdóttur og stöllum hennar í Bayern Munchen.
„Við munum fagna þrátt fyrir allt saman og fagna vel,“ sagði Popp eftir leik.
Eftir leik tóku tilfinningarnar völdin hjá Popp, hún grét þegar hún gekk af velli og átti erfitt með að horfa á eftir bikarnum.
Þá kunni hún ekki að meta það að vera spurð út í föður sinn, sem lést árið 2022, en í gær var feðradagurinn og spyrli Sky Sports fannst það kjörið tilefni.
„Þú ætlar bara í alvörunni að spyrja mig að þessu núna?“ sagði Popp.
„Ég held að faðir minn sé mjög stoltur. Því miður gat ég ekki gefið honum neina gjöf þennan feðradaginn en ég veit að hann er stoltur af hinum titlunum sem ég hef unnið,“ bætti hún við.
Hún er orðin 35 ára gömul og kveður Wolfsburg næstkomandi sunnudag eftir fjórtán ár hjá félaginu. Hún tekur skrefið niður í þriðju efstu deild þar sem hún mun spila með Borussia Dortmund.
Popp kveðst stolt af sínu síðasta tímabili hjá Wolfsburg þó það hafi ekki endað með titli.
„Allir afskrifuðu okkur en á endanum erum við í öðru sæti í bæði deild og bikar. Við verðum líka að viðurkenna, með mikilli öfund, að Bayern er búið að taka fram úr okkar,“ sagði Popp.