Breiðablik vann dramatískan 3-2 sigur á Val á Kópavogsvelli í 4. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld.
Líf Joostdóttir van Bemmel kom Blikum yfir snemma leiks en Margrét Brynja Kristinsdóttir svaraði með tveimur mörkum fyrir Val gegn uppeldisfélagi sínu. Sunna Rún Sigurðardóttir jafnaði í uppbótartíma áður en sjálfsmark Málfríðar Önnu Eiríksdóttur með einni af síðustu spyrnum leiksins tryggði Breiðabliki ótrúlegan sigur.
Breiðablik byrjaði leikinn af krafti og komst yfir strax á 3. mínútu. Fyrirgjöf kom frá hægri, Tinna Brá Magnúsdóttir í marki Vals misreiknaði boltann og missti hann beint fyrir fætur Lífar Joostdóttur van Bemmel sem átti auðvelt verk fyrir höndum.
Valskonur voru þó fljótar að svara. Á 10. mínútu jafnaði Margrét Brynja Kristinsdóttir með góðu skoti úr teignum sem markvörður Breiðabliks réði ekki við. Markið var eftirtektarvert fyrir þær sakir að Margrét Brynja var að skora gegn uppeldisfélagi sínu.
Aðeins sjö mínútum síðar var Margrét Brynja aftur á ferðinni. Hún skoraði sitt annað mark í leiknum og kom Val yfir, eftir að gestirnir höfðu lent undir snemma leiks. Ísabella Sara Tryggvadóttir lagði upp bæði mörk Margrétar Brynju.
Á 18. mínútu breyttist staða Vals hins vegar verulega þegar Hrafnhildur Salka Pálmadóttir fékk réttilega rautt spjald fyrir að toga í hár Barbáru Sólar Gísladóttur. Valur var því manni færri það sem eftir lifði leiks, en fór samt með 2-1 forystu inn í hálfleikinn.
Seinni hálfleikur snerist að miklu leyti um það hvort Breiðablik næði að nýta liðsmuninn. Blikar sóttu að marki Vals en gestirnir vörðust virkilega vel og héldu nánast allt til leiksloka í nauma forystu sína.
Á 83. mínútu munaði litlu að heimakonur jöfnuðu þegar Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir átti bylmingsskot með hægri fæti rétt fyrir utan teig. Boltinn small í stönginni og Valur slapp með skrekkinn.
Það reyndist þó aðeins frestun á því sem koma skyldi. Á 91. mínútu jafnaði Sunna Rún fyrir Breiðablik í uppbótartíma og allt stefndi í að liðin myndu skipta stigunum á milli sín.
En með einni af síðustu spyrnum leiksins féll leikurinn endanlega Blikum í vil. Á 95. mínútu varð Málfríður Anna fyrir því óláni að skora sjálfsmark og Breiðablik fagnaði mögnuðum 3-2 sigri á Kópavogsvelli.
Sigurmark Blika í uppbótartíma hlýtur að vera atvik leiksins!
Margrét Brynja og Ísabella Sara í liði Vals gerðu báðar gríðarlega vel í mörkunum sem Valur skorar í fyrri hálfleik. Tinna Brá var í raun frábær í markinu eftir að hafa byrjað leikinn illa. Allt Valsliðið skilaði svo miklu vinnuframlagi manni færri nánast allan leikinn en úrslitin voru gallsúr fyrir þær.
Sóknarleikmenn Blika voru hugmyndasnauðir framan af í kvöld en björguðu þessu undir lokin. Hrafnhildur Salka Pálmadóttir leikmaður Vals er svo skúrkurinn en hún fékk réttilega rautt spjald eftir að hafa togað í hár Barbáru Sólar á 18. mínútu leiksins og liðsfélagar hennar þurftu að kljást við Blikana einum færri í meira en 70 mínútur. Reynsluleysi hjá þessum annars efnilega leikmanni.
Fín vakt í kvöld hjá Gunnari Oddi Hafliðasyni og hans teymi. Rauða spjaldið var hárrétt ákvörðun og gott flæði á Kópavogsvelli í kvöld. Einkunn 9,0.
Vallarþulurinn (DJ-inn) skapaði frábæra stemningu með vönduðu lagavali fyrir leik og í hálfleik. Þó að mæting í stúkuna hafi ekki verið sérlega mikil nutu þeir sem mættu góðs og skemmtilegs leiks. Veðrið var kalt en bjart, umhverfið fallegt og umgjörðin í Kópavogi til fyrirmyndar heilt yfir.