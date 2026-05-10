FH vann sterkan 1-2 sigur á Stjörnunni í nágrannaslag liðanna í fjórðu umferð Bestu deildar kvenna á Samsungvellinum í dag. Gestirnir úr Hafnarfirði voru ákveðnari lengst af og nýttu sín færi betur, þó heimakonur hafi þrýst vel á þær undir lok leiks.
FH byrjaði leikinn af krafti og stjórnaði spilinu á upphafsmínútunum. Stjarnan var á sama tíma varfærin og átti erfitt með að halda boltanum innan liðsins. Meðan pressaði FH hátt og sótti hratt. Stjörnustelpum skorti hugrekki til að halda boltanum innan liðsins og virkuðu flatar.
Fyrsta mark leiksins kom á 36. mínútu. Þá fékk FH hornspyrnu sem Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir tók af mikilli nákvæmni á fjærstöngina þar sem Deja Jaylyn Sandoval var alein og skallaði boltann af krafti í netið fram hjá Bridgette Nicole Skiba í marki Stjörnunnar.
Stjarnan reyndi að svara fyrir leikhlé og skapaði sér nokkur álitleg færi, meðal annars þegar Murielle Tiernan og Birna Jóhannsdóttir náðu ágætum samspilskafla sem endaði með skalla yfir markið.
Heimakonur byrjuðu síðari hálfleikinn af meiri ákefð og voru nálægt því að jafna strax á 46. mínútu þegar Fanney Lísa Jóhannesdóttir þrumaði boltanum í stöngina. FH lifði af erfiðan kafla og refsaði síðan á 64. mínútu.
Berglind Freyja Hlynsdóttir, sem hafði komið inn af bekknum skömmu áður, gerði þá frábærlega á kantinum og sendi hárnákvæma sendingu inn í teiginn þar sem Hafrún Birna Helgadóttir var mætt alein og skoraði af öryggi. Staðan orðin 0-2 gestunum í vil.
Eftir annað markið færðist aukin harka í leikinn og bæði lið börðust af mikilli ákefð um hvern bolta. Stjarnan sótti þó af meiri krafti á lokakaflanum og minnkaði muninn í uppbótartíma. Því á 93. mínútu fékk Hulda Hrund Arnarsdóttir boltann í góðri stöðu innan teigs og þrumaði honum í stöngina og inn.
Markið kom hins vegar of seint fyrir heimakonur sem náðu ekki að jafna áður en flautað var til leiksloka.
FH fagnaði því sínum öðrum sigri á tímabilinu og fór með þrjú mikilvæg stig heim til Hafnarfjarðar eftir afar líflegan og skemmtilegan nágrannaslag.
Það fór um stúkuna og leikmenn FH þegar Katla María Þórðardóttir, fyrirliði gestanna, var borin af velli. Katla María var í klafsi við sóknarmann Stjörnunnar þegar hún sneri upp á hnéð á sér. Þessi vaski leikmaður er dýrmæt fyrir FH-inga og því var þetta högg fyrir gestina. Seinna mark FH-inga reyndist líka þungt fyrir Stjörnukonur.
Stjarna leiksins var Ída Marín Hermannsdóttir. Landsliðskonan var eins og hertogi á miðjunni og dreifði spilinu í allar áttir. Stjörnustelpum gekk illa að beisla þennan mikla nagla. Hjá Stjörnunni fær Úlfa Dís hrós fyrir elju og festu.
Skúrkastimpil leiksins fær fyrri hálfleikur Stjörnukvenna. Þær voru litlar og hræddar. Þorðu illa að halda boltanum og þurfa að mæta af meiri krafti inn í næsta leik.
Dómari leiksins var Bríet Bragadóttir. Aðstoðardómarar voru Daníel Ingi Þórisson og Daníel Örn Arnarson. Bríet átti slakan dag. Hún setti línuna en fylgdi henni svo illa. Þetta var samt ekki auðveldur leikur að dæma en mér fannst halla á Stjörnustelpur.
Það er alltaf gaman að byrja sunnudaga snemma með góðum íþróttaleik. Stjörnumenn kveiktu undir grillunum upp úr hádegi og hvöttu Garðbæinga til að fjölmenna. Umgjörðin var til fyrirmyndar eins og alltaf.
Það var afar fámennt í stúkunni þegar verið var að lesa byrjunarliðin. Áhorfendur fóru svo að týnast í sætin og mætingin var fín.
Óskar Smári Haraldsson þjálfari Stjörnunnar var brúnaþungur í leikslok. Hann sagði:
„Ég er bara svekktur. Það er alltaf ömurlegt að tapa. Hvað þá á heimavelli fyrir framan okkar fólk. Það særir mig þegar við töpum á heimavelli því við eigum að vinna alla leiki hér. Þetta var fúlt og svekkjandi. Þetta var kaflaskiptur leikur en ég er fúll að fá ekkert út úr þessum leik í dag.“.
Óskar Smári var spurður út í hvað hefði valdið því að hans stelpur hefðu verið í basli framan af leik.
„Held að þetta sé sitt lítið af hvoru. Það vantaði að koma smá hugrekki á boltann. Að hafa hugrekki til að taka boltann niður og þora að spila. Hafa smá kjark í að senda ákveðnar sendingar og taka af skarið“.
Óskar Smári sagðist hafa viðrað skoðun sína við leikmenn Stjörnunnar í hálfleik.
„Ef ég á að vera heiðarlegur þá lét ég þær vita í hálfleik að ég væri mjög óánægður með spilamennskuna í fyrri hálfleik. Tjáði þeim það. Sagði þeim að þetta væri langt frá því að vera eitthvað sem við getum verið sátt við. Ég sagði þeim að það væri eins og við gætum ekki tengt tvær sendingar og ég fékk allt annað lið út í seinni hálfleikinn. Því miður var það ekki nóg“.
Óskar Smári heyrði lét í sér heyra á hliðarlínunni og lét dómara leiksins Bríeti Bragadóttur heyra það. Aðspurður út í hvað hefði gengið á þá svaraði Óskar Smári:
„Ég tek undir með félaga mínum Gylfa Tryggva í Grindavík/Njarðvík. Það eru allir mættir til leiks nema dómararnir. Hvenær ætla þeir að mæta til leiks? Mér fannst Bríet slök í dag og það er bara mín skoðun. Það má vera að hún hafi fengið tíu í einkunn fyrir alla réttu dómana. Mér finnst dómgæslan í sumar ekki hafa verið nægilega góð. Gylfi orðaði þetta vel um daginn. Allir eru mættir en ekki dómararnir. Mér fannst súmmera þetta upp þegar leikmaður minn er rifinn niður og það er dæmt aukaspyrna á hana. Ég lét hana vita að ég væri ekki sammála og fékk gult spjald fyrir það“.
Guðni Eiríksson þjálfari FH var léttur á brún og brá í viðtali eftir leik. Hann sagðist vera sáttur við spilamennsku sinna kvenna.
„Ég er mjög ánægður. Ánægður að sækja þrjú stig á erfiðum útivelli og gott að tengja tvo sigurleiki í röð. Ná einhvers konar sigur rönni. Þannig ég er mjög sáttur í dag“.
Guðni var spurður hvort hann væri sammála blaðamanni um að FH hefði verið betri aðilinn lungan úr leiknum og jánkaði Guðni því.
„Já ég er sammála því. Það verður fróðlegt að sjá tölfræðina yfir possesion-ið í fyrri hálfleik. Það var ansi mikill munur þar á. Stjarnan voru þéttir til baka og þá snýst þetta um þolinmæði og aftur þolinmæði. Við komum einu marki inn og eðlilegra þá komu þær með betri kraft við það. Þær stigu hærra upp á okkur í seinni hálfleik því þær þurftu náttúrulega mark til að fá eitthvað út úr leiknum. Við vissum að þær kæmu sterkar út í seinni hálfleikinn“.
Aðspurður sagði Guðni að hann væri ánægður með viðbragð sinna kvenna.
„Þær áttu skot í stöng í upphafi leiks en fyrir utan það þá opnuðu þær okkur ekki mikið. Við skoruðum svo frábært annað mark og hefðum getað bætt við því þriðja. Við fengum svo á okkur mark og ég þarf að skoða hvað fór úrskeiðis þar en ég er ekkert að pæla í því núna“.Fréttamaður spurði Guðna út í hvort hann væri sáttur við hvernig leikurinn hafði spilast og hvernig hans stelpur héldu á spilunum. Guðni svaraði:„Já lungan af leiknum þá er ég það. Ég var ánægður með margt. Ánægður með breiddina. Þú sért að þær stelpur sem komu inn á komu að marki tvö. Í raun allir þrír leikmenn mínu sem voru að koma inn komu að því marki. Það skiptir máli að vera með breidd til að geta hreyft við liðinu“.
Þjálfarinn arkaði svo til búningsherbergja með bros á vör.