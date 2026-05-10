ÍBV er áfram með fullt hús stiga í Bestu-deild kvenna í fótbolta en nýliðarnir höfðu betur með tveimur mörkum gegn engu þegar liðið fékk Þór/KA í heimsókn á Hásteinsvöll í Vestmannaeyjum í dag.
Allison Grace Lowrey náði forystunni fyrir ÍBV eftir um það bil hálftíma leik en hún skoraði eftir góðan undirbúning hjá Olgu Sevcovu.
Olga átti góðan sprett upp vinstri vænginn og Allison var rétt kona á réttum stað og setti boltann í netið af stuttu færi. Þetta er fjórða markið hjá Allison í deildinni í jafn mörgum leikjum.
Allison þurfti svo að fara meidd af velli undir lok fyrri hálfleiks en svo virtist sem hún hafi tognað aftan í læri.
Staðan var 1-0 fyrir ÍBV þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik.
Erla Hrönn Unnarsdóttir sem leysti Allison af hólmi í framlínu Eyjaliðsins þegar hún fór af velli lagði svo upp seinna mark ÍBV. Erla Hrönn lagði boltann út á Olgu sem skoraði með hnitmiðuðu skoti.
Niðurstaðan 2-0 sigur ÍBV sem trónir á toppi deildarinnar með 12 stig eftir fjóra leiki. Þetta er besta byrjun ÍBV í deildinni síðan fyrir 15 árum en það ár, 2011, endaði liðið í þriðja sæti.
Stigasöfnun Þórs/KA hefur hins vegar verið rýr það sem af er leiktíðarinnar en norðankonur hafa tvö stig eftir jafn marga leiki og eru í næstneðsta sæti.
Olga var potturinn og pannan í sóknarleik ÍBV að þessu sinni en fjórar fremstu hjá liðinu eru allar mjög hættulegar. Olga gerði vel bæði þegar hún átti stoðsendingu á Allison og skoraði svo sjálf.
Allison Grace Lowrey var hættuleg í framlínu ÍBV og skoraði markið sem skildi liðin að. Olga Sevcova var svo iðin við að koma sér sjálf í færi og skapa þau fyrir samherja sína. Olga lagði upp fyrra markið í leiknum og skoraði það seinna.
Edda Dögg Sindradóttir átti síðan góðan leik inni á miðjunni. Guðný Geirsdóttir greip vel inn í þegar þess þurfti og Avery Mae Vanderven var eins og heimaklettur í hjarta varnarinnar hjá Eyjaliðinu.
Allesandra Doherty Augur varði nokkrum sinnum afar vel í þessum leik og hélt Þór/KA inni í leiknum. Elísa Bríet Björnsdóttir var svo öflug inni á miðsvæðinu.
Dómarar leiksins, þeir Jovan Subic, Elías Baldvinsson og Damian Pawlik, voru lítt áberandi í þessum leik og þannig viljum við hafa. Þeir félagar fá þar af leiðandi sjö í einkunn.
Eyjamenn studdu lið sitt vel enda á liðið það klárlega skilið eftir frábæra byrjun þess á keppnistímabilinu. Eyjamenn geta látið sig dreyma um að vera í toppbaráttu en liðið er nýliði í deildinni.