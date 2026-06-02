Sundrung í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við drápi á ungmenni Kjartan Kjartansson skrifar 2. júní 2026 14:53 Skjáskot úr vestismyndavél eins lögregluþjónsins sem handjárnaði Henry Nowak. Viðbrögð lögreglu við drápi á ungum manni í Southampton í fyrra valda nú fjaðrafoki í breskum stjórnmálum. Fjarhægriöfl halda því fram að viðbrögðin sýni fram á að hvítt fólk sé raunveruleg fórnarlömb kynþáttafordóma í Bretlandi. Réttarhöldum yfir Vickrum Digwa, breskum sikka, fyrir morð á Henry Nowak, átján ára gömlum pilti, í Southampton á Englandi í desember lauk í gær. Þá dæmdi dómari Digaw í lífstíðarfangelsi. Digwa stakk Nowak til bana með skrauthníf sem hann bar í slíðri að hætti sikka. Hann laug síðan að lögreglu að Nowak hefði ráðist á sig með kynþáttaníði og slegið af honum vefjarhött. Fjölskylda Digaw var sökuð um að hylma yfir glæpinn. Lögreglumenn handjárnuðu Nowak þar sem honum blæddi út á jörðinni. Á upptöku úr líkamsmyndavél eins lögreglumannanna heyrðist Nowak segja að hann hefði verið stunginn en lögreglumaður svaraði: „það held ég ekki, vinur.“ Nowak lést af sárum sínum. Hluta myndbandsins má sjá í spilaranum hér að neðan. 'You've been stabbed? Don't think you have mate'.Police bodycam footage captured the moment police wrongly handcuffed 18-year-old Henry Nowak after he was stabbed by Vickrum Digwa. 🔗Latest: https://t.co/Wd4HXoiF5l pic.twitter.com/W47VYEBWms— Sky News (@SkyNews) June 2, 2026 Þrátt fyrir að faðir Nowak, sem fordæmdi viðbrögð lögreglu, hefði hvatt til stillingar og að drápið á syni hans yrði ekki notað til þess að ala á frekari sundrung í bresku samfélagi hefur hann talað fyrir daufum eyrum. Þannig hélt Nigel Farage, leiðtogi Umbótaflokksins, stærsta flokks landsins í skoðanakönnunum, sérstakt ávarp í gær til þess að segja að „hvít líf skipta jafnmiklu máli og svartra“. Vísaði hann þar til slagorðsins „líf svartra skipta máli“ sem var útbreitt í mótmælum víða um heim eftir að bandarískir lögreglumenn urðu George Floyd, óvopnuðum blökkumanni, að bana árið 2020. Fullyrti Farage að réttindi hvítra Breta skiptu minna máli en „þjóðernisminnihluta“. Hann væri kominn með nóg af fordómum gegn hvítu fólki. Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X og einn helsti boðberi hvítrar þjóðernishyggju á vesturlöndum, kallaði framferði bresku lögreglunnar „viðbjóðslegt“ og kallaði eftir að lögreglumennirnir sem hunsuðu sár Nowak yrðu kærðir. Lögreglan í Hampshire hefur beðist afsökunar á mistökum sínum. Eftirlitsnefnd með störfum lögreglu hefur framferði lögreglumannanna til rannsóknar, að sögn The Guardian. Lögregluþjónum hefur borist morðhótanir vegna málsins. Robert France, yfirmaður lögreglunnar í Hampshire, birti myndbandsávarp um málið, eftir að Digwa var sakfelldur. Breskir sikkar hafa undanþágu í breskum lögum til þess að bera hnífa á almannafæri. Rótgróið samfélag sikka er í Bretlandi en það er fjórði fjölmennasti trúarhópur landsins. Samtök þeirra hafa harmað drápið á Nowak og lofaði fjölskyldu hans fyrir stillingu þeirra. Þingmenn Umbótaflokksins og Íhaldsflokksins hafa kallað eftir því að slíkar undanþágur verði afnumdar eftir drápið á Nowak. Nick Thomas-Symonds, ráðherra í ríkisstjórn Verkamannaflokksins, segir það ekki standa til. Slíkar undanþágur séu fyrir trúarástæður og ákveðnar hátíðir. „Ef litið er til þess sem dómarinn sagði í málinu þá sagði hann á þeirri stundu sem árásarmaðurinn dró hnífinn úr slíðrinu hafi ekki lengur nokkur undanþága í lögum verið til staðar,“ sagði Thomas-Symonds. 