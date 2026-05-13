Í kvöldfréttum Sýnar verður rýnt í nýja könnun Maskínu þar sem kannað var hvaða flokk kjósendur myndu helst vilja sem samstarfsflokk í Reykjavík. Þar skýrist til að mynda vilji kjósenda Viðreisnar en flokkurinn er talinn verða í lykilstöðu fyrir meirihlutamyndun að loknum kosningum.
Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi sakar meirihlutann í bænum um að hafa flýtt framkvæmdum við nýjan miðbæ til að uppfylla kosningaloforð. Lítið samráð hafi verið haft við íbúa sem kvarti yfir hávaða og raski. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks vísar því á bug en biðlar til íbúa að sýna þolinmæði. Glæsilegur miðbær muni rísa á svæðinu.
Meira kosningatengt því ofbeldi og gervigreind hafa sett mark sitt á baráttuna og er hart barist um atkvæði ungmenna á TikTok. Samfélagsmiðlafréttamaður segir nálgunina ekki vænlega til árangurs.
Innviðaráðherra hyggst láta greina hvort gullhúðun Evróputilskipana hafi átt sér stað þegar íslenskum flugvöllum var gert að fá bæði starfsleyfi og rekstrarleyfi. Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur er sökuð um að fara langt út fyrir valdheimildir sínar með því að reyna að þrengja að Reykjavíkurflugvelli.
Faðir stúlku í Álftamýrarskóla sem féll af hjóli eftir að átt var við bremsur þess kallar eftir því að settar verði upp öryggismyndavélar þar sem börn geyma hjólin svo skemmdarvargar láti ekki til skarar skríða. Mildi þykir að ekki fór verr þegar stúlkan datt.
Eitt rótgrónasta bakarí landsins kveður nú sjónarsviðið eftir um 65 ár í rekstri. Eigendur hafa ákveðið að segja það gott og taka fram að breyttar neysluvenjur hafi sett strik í reikninginn.
Arnar Gunnlaugsson opinberaði í dag landsliðshóp karla í fótbolta fyrir komandi leiki við Japan og Argentínu. Hann var með Davíð Oddssyni í för þegar hann fór síðast til Austurlanda fjær og hvetur leikmenn sína til að njóta betur hann gerði sjálfur á unga aldri.
