Graham Potter hefur opinberað 26 manna leikmannahóp Svía sem fer á HM karla í fótbolta í Norður-Ameríku í sumar. Einhverjir hafa áhyggjur af skorti á sköpunarkrafti í sænska hópnum.
Dejan Kulusevski, leikmaður Tottenham, er ekki í leikmannahópnum þar sem hann tapaði kapphlaupi við tímann. Hann hefur verið meiddur nánast alla leiktíðina og nær sér ekki góðum fyrir komandi mót.
Potter segir erfitt að hafa skilið Kulusevski utan hópsins. Flest önnur stór nöfn eru í leikmannahópi Svía, þar á meðal Alexander Isak, framherji Liverpool, sem hefur einnig átt meiðslahrjáða leiktíð.
„Við vonum augljóslega að hann ljúki leiktíðinni með því að spila nokkra leiki fyrir Liverpool. Okkar áskorun er að koma honum í sem best stand fyrir mótið, vegna þess að Isak í toppstandi er heimsklassa leikmaður,“ sagði Potter um Isak í dag.
Í ljósi þess að Kulusevski missir af mótinu hafa einhverjir kallað eftir því að Roony Bardgjhi, leikmaður Barcelona, fái kallið.
Bardghji varð um helgina spænskur meistari með Barcelona og er aðeins þriðji Svíinn til að vinna spænska meistaratitilinn á þessari öld. Hann fylgir í fótspor Henrik Larsson og Zlatan Ibrahimovic sem unnu titilinn einnig með Barcelona.
Hann spilar hins vegar ekki með þeim sænsku á mótinu. Heyrst hafa áhyggjur af skorti á skapandi leikmönnum í liðinu.
John Guidetti, fyrrum framherji sænska landsliðsins, gagnrýnir valið harðlega.
„Ég átta mig ekki á þessu. Þú getur ekki fengið leikmann sem spilar í þýsku B-deildinni í staðinn fyrir einhvern sem var að vinna La Liga með Barcelona,“ segir Guidetti og vísar til þess að Alexander Bernhardsson, leikmaður Holstein Kiel, sé í hópnum.
„Mér finnst þetta vera huglaust val,“ sagði Guidetti enn fremur.
Markverðir: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).
Varnarmenn: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
Miðjumenn: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).
Framherjar: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).