Þurfti að flauta leikinn tvisvar af

Leikur þurfti að vera flautaður tvisvar af í vináttulandsleik milli Sviss og Jórdaníu. Þetta var síðasti leikur Sviss áður en undirbúningur fyrir HM hefst í Bandaríkjunum. Jórdanía spilar annan vináttuleik við Kólumbíu fyrir HM.
Sviss tók á móti Jórdaníu í vináttulandsleik þar sem bæði lið eru að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem byrjar í næstu viku. Leikurinn endaði með öruggum sigri Sviss 4-1.
Þegar leið á leikinn kom hellidemba á völlinn og ekki lengur hægt að spila. Dómarinn tók sig til og flautaði leikinn af á 88. mínútu þrátt fyrir að leiktíminn væri ekki búinn. Bæði lið bjuggust við að leikurinn yrði ekki flautaður aftur á.
Svisslendingarnir byrjuðu að ganga hringinn á vellinum og þakka stuðningsmönnum fyrir komuna ásamt því að svara fjölmiðlum í viðtölum eftir leik eins og hefð er fyrir.
Þegar sumir leikmenn voru enn þá í viðtölum komu fregnir frá dómara leiksins þar sem bæði lið eiga að gera sig klár því leikurinn verður flautaður aftur á. Síðustu mínútur leiksins voru spilaðar í blautu grasi með pollum og boltinn gat ekki hreyfst mikið.
Eftir aðeins nokkrar mínútur í leik var aftur flautað til leiksloka og nú endanlega.
Sviss er í riðli B á HM með Katar, Kanada og Bosníu og Hersegóvínu. Jórdanía er í riðli J með Austurríki, Argentínu og Alsír.