Nýsjálenskur leikmaður á HM í fótbolta hefur öðlast frægð á samfélagsmiðlum eftir að áhrifavaldur í fótbolta vakti athygli á honum.
Heimsmeistaramótið í fótbolta er fram undan en 48 lið með 26 manna hópa þýða að 1248 leikmenn mæta á heimsmeistaramótið. Það liggur í augum uppi að í hópi þeirra eru margir lítt þekktir leikmenn.
Argentínski áhrifavaldurinn El Scarso vildi breyta því. Hann vildi finna út hver væri minnst þekkti leikmaður mótsins og í framhaldinu breyta því snarlega. Það er óhætt að segja að það hafi tekist.
Nýsjálenski varnarmaðurinn Tim Payne er óvænt orðinn að fótboltastjörnu eftir að áhrifavaldur frá Argentínu hvatti fylgjendur sína til að sameinast og gera hinn lítt þekkta 32 ára Payne að „hetju“ komandi heimsmeistaramóts.
El Scarso, áhrifavaldur í fótbolta, einnig þekktur sem Valen Scarsini, benti á Payne sem minnst þekkta leikmanninn á HM í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó, miðað við fáa fylgjendur hans á samfélagsmiðlum.
Payne var með um 4.700 fylgjendur á Instagram fyrr í vikunni. Eftir að El Scarso vakti athygli á honum hefur sú tala hækkað um næstum þúsund fylgjendur á mínútu og var komin yfir þrjár milljónir um helgina.
Fylgjendahópur Payne er nú mörgum sinnum stærri en hjá fyrirliða Nýja-Sjálands og þekktasta leikmanni liðsins, Chris Wood, framherja Nottingham Forest.
„Það eru aðeins nokkrir dagar þar til HM hefst og við bíðum öll spennt eftir að hvetja landsliðið okkar, en hvað ef það væri leikmaður sem sameinaði okkur öll, fótboltamaður sem við styðjum öll óháð þjóðerni?“ sagði Scarsini.
It all started when digital creator and football influencer Valen Scarsini decided to find what he called the World Cup’s “least-known footballer.”His intention was to “find a player that united us all… regardless of nationality.”That led him to Tim Payne. pic.twitter.com/buqnOY71q2— The Athletic (@TheAthletic) May 29, 2026
„Ég leitaði í öllum landsliðunum sem keppa á HM að þeim minnst þekkta og eftir að hafa skoðað þau eitt af öðru fann ég hann. Í G-riðli, hjá Nýja-Sjálandi, er Tim Payne. Hann er í raun sá minnst þekkti. Hann er ekki einu sinni með 5.000 fylgjendur,“ sagði El Scarso.
Scarsini, sem hefur yfir 900 þúsund fylgjendur, hvatti fylgjendur sína til að „byrja að minnast á Tim Payne alls staðar“.
„Við verðum að byrja að gera myndbönd til að ýta undir goðsögnina um Tim Payne. Ef þú átt HM-límmiðaalbúmið, settu þá inn mynd með límmiðanum hans. Markmiðið er að sjá hversu margir þekkja Tim Payne áður en HM hefst,“ sagði El Scarso.
Payne brást við nýfenginni frægð sinni á samfélagsmiðlum á föstudag.
Tim Payne on an unreal past few days 🐐🇳🇿 pic.twitter.com/e5GJYLj4MT— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) May 29, 2026
„Ég var að velta fyrir mér af hverju allt var að springa á samfélagsmiðlunum mínum og fann svo færsluna þína, maður,“ sagði hann. „Ég kann að meta stuðninginn! Gracias, hermano.“
„Ég vil bara þakka þér kærlega fyrir, Valen. Þetta hafa verið ansi klikkaðir 48 tímar, svo ekki sé meira sagt. Ég vildi líka koma því á framfæri að ég er mjög þakklátur fyrir að fá að vera fulltrúi lands míns og ég kann að meta allan stuðninginn frá öllum heimshornum,“ sagði Payne.
Nýja-Sjáland keppir á HM í þriðja sinn eftir að hafa komist áfram árin 1982 og 2010. Liðið á enn eftir að vinna leik. Liðið er í G-riðli með Belgíu, Íran og Egyptalandi. Nýja-Sjáland hefur leik á mótinu gegn Íran þann 15. júní í Los Angeles.
