PSG - Arsenal 1-1 (4-3) | Vörðu titilinn í vítakeppni Sindri Sverrisson skrifar 30. maí 2026 14:32 Marquinhos var fljótur til að faðma Gabriel eftir spyrnuna örlagaríku í kvöld. Getty/Michael Regan Franska stórveldið PSG varð í kvöld Evrópumeistari annað árið í röð með sigri á Arsenal í úrslitaleik í Búdapest. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni þar sem miðvörðurinn Gabriel skaut yfir úr fimmtu spyrnu Arsenal-manna. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og hún var enn 1-1 að lokinni framlengingu, svo úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni. Leikmenn PSG fögnuðu vel þegar spyrna Gabriels fór forgörðum og annar Evrópumeistaratitill þeirra var í höfn.Getty/Stuart Franklin Þar klikkuðu þeir Eberechi Eze og Gabriel báðir á spyrnum fyrir Arsenal en úrslitin réðust á fimmtu og síðustu spyrnu Arsenal, eftir að David Raya hafði varið þriðju spyrnu PSG frá Nuno Mendes. Vítaspyrnukeppnin: 1-0 Gonçalo Ramos skoraði 1-1 Viktor Gyökeres skoraði 2-1 Désiré Doué skoraði 2-1 Eberechi Eze skaut framhjá 2-1 David Raya varði frá Nuno Mendes 2-2 Declan Rice skoraði 3-2 Achraf Hakimi skoraði 3-3 Gabriel Martinelli skoraði 4-3 Lucas Beraldo skoraði 4-3 Gabriel skaut yfir Arsenal hafði fengið draumabyrjun í leiknum því Kai Havertz, í byrjunarliðinu á kostnað Viktors Gyökeres, skoraði úr fyrsta færinu, á sjöttu mínútu. Marquinhos hafði átt spyrnu í Leandro Trossard og þaðan skaust boltinn fram á Havertz sem brunaði einn að marki og skoraði úr afar þröngu færi, rétt eins og þegar hann tryggði Chelsea Evrópumeistaratitilinn með marki gegn Manchester City fyrir fimm árum. Arsenal-vörnin sem verið hefur svo mögnuð í vetur átti svo gott með að halda aftur af sóknarsnillingum PSG út fyrri hálfleikinn og Englandsmeistararnir tóku sér líka góðan tíma í hvert skipti sem færi gafst til þess að hægja á leiknum. Staðan var því 1-0 í hálfleik en strax í upphafi seinni hálfleiks fékk Cristhian Mosquera gult spjald fyrir að vera of lengi að taka innkast. Hann var svo brotlegur á 62. mínútu þegar PSG fékk vítaspyrnu, eftir að Mosquera braut á Khvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé skoraði af öryggi úr vítinu og jafnaði metin. Kvaratskhelia var svo hársbreidd frá því að koma PSG yfir eftir leiftursnöggan sprett fram völlinn en skot hans fór af Myles Lewis-Skelly og í stöngina. PSG var nær því að skora sigurmark á lokakaflanum en David Raya var vel með á nótunum og staðan 1-1 eftir 90 mínútna leik. Vitinha og Luis Enrique féllust í faðma í fagnaðarlátunum eftir leik.Getty/Marc Atkins Vildu vítaspyrnu í framlengingunni Þannig var staðan enn eftir framlenginguna en um miðbik hennar fengu bæði Declan Rice og Mikel Arteta gult spjald þegar þeir mótmæltu kröftuglega eftir að ekki var dæmt víti á Nuno Mendes þegar Noni Madueke komst fram fyrir hann og féll við í baráttunni innan teigs. Engin mörk voru hins vegar skoruð í framlengingunni og því réðust úrslitin í vítaspyrnukeppni eins og fyrr segir. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC