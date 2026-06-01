United-mennirnir skoruðu bæði í rétt og rangt mark í stór­sigri Brassa

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Casemiro og Vinícius Júnior fagna marki þess fyrrnefnda í sigrinum á Panama í nótt en á bak við má sjá glitta í Matheus Cunha.
Casemiro og Vinícius Júnior fagna marki þess fyrrnefnda í sigrinum á Panama í nótt en á bak við má sjá glitta í Matheus Cunha. Getty/Buda Mendes/

Brasilíumenn unnu stórsigur í nótt í undirbúningsleik fyrir heimsmeistaramótið en liðið vann þá 6-2 sigur á Panama í Rio de Janeiro.

Brasilíska liðið skoraði fjögur mörk í seinni hálfleiknum en alls komust sex leikmenn liðsins á blað auk þess sem eitt marka Panama var sjálfsmark.

Carlo Ancelotti, landsliðsþjálfari Brasilíumanna, skipti út tíu leikmönnum í byrjunarliði sínu í hálfleik og liðið reyndist of sterkt fyrir lokaandstæðing Englands í riðlakeppninni. Neymar var þó ekki í leikmannahópnum þar sem hann er að jafna sig eftir kálfameiðsli.

Manchester United-mennirnir Casemiro og Matheus Cunha komust báðir á blað á upphafsmínútum leiksins en voru misglaðir með það.

Heimamenn þurftu aðeins tvær mínútur til að komast yfir þegar Real Madrid-stjarnan Vinícius Júnior skoraði með skoti fyrir utan teig en hann fékk boltann frá Casemiro.

Forystan entist stutt því á fjórtándu mínútu varð Matheus Cunha fyrir því óláni að skora sjálfsmark og jafna leikinn.

Liðsfélagi hans hjá Manchester United, Casemiro, kom Brössum aftur yfir þegar hann skallaði inn fyrirgjöf frá Vinícius og endurheimti forystuna fyrir hlé. Þeir Vinícius Júnior og Casemiro höfðu því lagt upp mark hvor fyrir annan.

Eftir fjölda skiptinga í hálfleik jók Rayan, leikmaður Bournemouth, forystuna átta mínútum eftir að seinni hálfleikur hófst og Lucas Paquetá bætti við fjórða markinu eftir klukkutíma leik.

Igor Thiago, leikmaður Brentford, bætti við fimmta markinu úr vítaspyrnu þremur mínútum síðar eftir að brotið var á honum af Orlando Mosquera.

Danilo skoraði síðan eftir stungusendingu frá Lucas Paquetá áður en Carlos Harvey minnkaði muninn fyrir Panama undir lok leiks.

Brasilía lýkur upphitunarleikjum sínum gegn Egyptalandi í Cleveland á laugardag fyrir opnunarleik sinn á heimsmeistaramótinu sem verður á móti Marokkó þann 13. júní næstkomandi.

