„Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hinn meiddi Neymar hlustar hér á þjóðsönginn fyrir vináttulandsleik Brasilíu og Panama í nótt. Getty/Wagner Meier

Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, ætlar ekki að skipta hinum meidda Neymar út úr HM-hópnum sínum.

Neymar hefur verið frá keppni vegna meiðsla í hægri kálfa síðan 17. maí og hefur ekki spilað fyrir Brasilíu síðan hann sleit krossband í október 2023. Ancelotti valdi hann samt í HM-hóp Brasilíu í síðustu viku.

Santos hafði greint Neymar með bólgu í kálfanum en var fullviss um að leikmaðurinn yrði klár í slaginn í þessari viku. Frekari rannsóknir þegar hann gekk til liðs við brasilíska landsliðið leiddu í ljós að hann er með annars stigs vöðvatognun og verður frá í tvær til þrjár vikur í viðbót.

Þegar Ancelotti var spurður á laugardag hvort hann hefði valið Neymar ef hann hefði vitað að meiðslin væru annars stigs tognun frekar en bólga, svaraði hann með þekktum ítölskum brandara.

„Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll,“ sagði Ancelotti. „Frá því ég ákvað hópinn var Neymar í 26 manna hópnum.“

Ancelotti sagði að brasilíska knattspyrnusambandið hefði tekið yfir læknismál Neymars eftir að leikmaðurinn hafði þegar verið valinn í 26 manna hópinn.

Ancelotti ítrekaði að hann byggist við því að Neymar yrði áfram hluti af HM-áætlunum Brasilíu og sagði að framherjinn gæti enn verið tiltækur síðar í riðlakeppninni, jafnvel þótt hann missi af opnunarleik liðsins gegn Marokkó þann 13. júní.

„Við héldum að hann gæti verið klár í fyrsta leikinn á HM,“ sagði hann. „Ef hann verður ekki klár í fyrsta leikinn verður hann klár í þann seinni. Þannig að við erum ekki í neinum vafa um það. Ég ætla ekki að gera neinar breytingar. Þeir 26 leikmenn sem valdir voru eru þeir sem munu spila á HM,“ sagði Ancelotti.

Ítalski þjálfarinn sagðist einnig hafa rætt við Neymar um hlutverk hans í liðinu og bætti við að framherjinn legði hart að sér til að ná sér aftur.

Eftir að hafa hafið HM-keppnina gegn Marokkó mun Brasilía mæta Haítí 18. júní og Skotlandi 23. júní.

