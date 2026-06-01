Ancelotti tekur við liði Hákons í fjarvinnu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Davide Ancelotti mun aðstoða Carlo föður sinn með Brasilíu á HM. Maddie Meyer/Getty Images

Davide Ancelotti hefur tekið til starfa sem knattspyrnustjóri Lille í frönsku úrvalsdeildinni. Hann verður í fjarvinnu fyrst um sinn, meðan hann aðstoðar föður sinn Carlo Ancelotti með brasilíska landsliðið á HM.

Davide Ancelotti hefur þjálfað ungmennalið hjá Real Madrid og Bayern Munchen en aðeins einu sinni verið aðalþjálfari, hjá Botafogo í Brasilíu en þaðan fór hann fyrir hálfu ári.

Ancelotti tekur við starfinu af Bruno Génésio, sem stýrði Lille frá 2024 og kom liðinu í Meistaradeildina á sínu síðasta tímabili við stjórnvölinn.

Fyrstu vikurnar verður Ancelotti í fjarvinnu hjá Lille. Hann flaug til Frakklands til að ganga frá samningi en fer nú aftur til Brasilíu og þaðan til Bandaríkjanna samkvæmt L‘Equipe.

Faðir hans, Carlo Ancelotti, þjálfar brasilíska landsliðið og Davide er hluti af þjálfarateyminu.

Brasilía er í riðli með Marokkó, Haítí og Skotlandi. Ef Brassarnir fara alla leið spila þeir úrslitaleik HM þann 19. júlí.

Franska deildin hefst svo þann 23. ágúst en Meistaradeildin hefst um miðjan september.

