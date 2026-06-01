Fyrrum Bliki náði mögnuðum tímamótum í færeyska fótboltanum um helgina. Klæmint Andrasson Olsen lék þá sinn fimm hundraðasta leik með NSÍ.
Klæmint lék með Blikum sumarið 2023 en hefur leikið með NSÍ í Færeyjum allan sinn feril í heimalandinu.
„Allt frá því að Klæmint Andrasson Olsen spilaði sinn fyrsta leik fyrir NSÍ gegn Skála árið 2007 hefur hann skráð sig á spjöld sögunnar hjá félaginu á þann hátt sem fáir aðrir hafa gert. Í gegnum sigra, mótlæti, deildarkeppnir, bikarkeppnir, Evrópukvöld og óteljandi minningar hefur Klæmint alltaf borið gulu og svörtu litina með stolti,“ segir í frétt um afrekið á kiðlum NSÍ frá Runavík.
„Að ná 500 leikjum fyrir æskufélagið sitt er ótrúlegt afrek. Að skora 303 mörk í leiðinni er alveg sérstakt,“ segir þar enn fremur.
Klæmint spilar þessa dagana fyrir Sigurð Ragnar Eyjólfsson sem tók við þjálfun NSÍ fyrir tímabilið. Liðið er í þriðja sæti eftir umferð helgarinnar en með jafnmörg stig og liðin fyrir ofan.
„Í gegnum árin hafa tækifæri og tilboð borist annars staðar frá, en Klæmint kaus alltaf að vera trúr félaginu þar sem allt hófst. Slíka tryggð sér maður ekki oft í nútímafótbolta og er það ein helsta ástæðan fyrir því að hann er svo mikils metinn, ekki bara í Runavík, heldur um allar Færeyjar,“ segir í fréttinni en það voru aðeins Blikar sem plötuðu hann úr gula búningnum.
Klæmint er einnig með 64 landsleiki og 10 mörk fyrir Færeyjar.
„Fyrir hvern ungan leikmann sem í dag klæðist NSÍ-búningi er Klæmint sönnun þess að draumar geta ræst með vinnusemi, tryggð og þrautseigju. Hann er fyrirmynd, leiðtogi og innblástur fyrir aðra. 500 leikir eru ekki bara tala. Það eru næstum tveir áratugir af tryggð við eitt félag, einn stað og eitt samfélag,“ segir í fréttinni eins og sjá má hér fyrir neðan.
View this post on Instagram A post shared by NSÍ Runavík FC (@nsirunavikfc)
A post shared by NSÍ Runavík FC (@nsirunavikfc)