„Ég sef í gallabuxum“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. júní 2026 07:01 Úlfur Ísberg ræddi við blaðamann um tískuna. Aðsend „Amma var ótrúlega skapandi og efnileg í öllu og ég er svo þakklátur að seinasta verkefni hennar var fyrir mig,“ segir hinn 21 árs gamli Úlfur Ísberg sem er mikill tískuunnandi. Úlfur hefur nám í fatahönnun við Listaháskóla Íslands í haust og er nú þegar farinn að vekja athygli í samfélaginu fyrir einstaklega skemmtilegan klæðaburð. Blaðamaður ræddi við Úlf um hans persónulega stíl, fataskápinn, boð og bönn og fleira slíkt. @ulfurisberg Skar mig on my chin😓 #donate #clothes ♬ original sound - 𓃻crazypoop Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? Ég elska hvernig þú getur búið til þinn eigin karakter sem þú getur skreytt og breytt. Það klæðast allir fötum en það er svo háð aðstæðum hversu skapandi þú getur verið. Það er svo frelsandi að hægt er að tryggja æðislegan dag bara með því að klæða sig skemmtilega upp og sýna heiminum hver þú ert. Úlfur elskar að bæta daginn með skemmtilegum klæðaburði.Aðsend Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? Flíkin sem ég held næst mér er peysa sem amma mín prjónaði fyrir mig. Hún endurgerði peysu sem mamma hennar prjónaði fyrir börn hennar en breytti henni smá svo ég myndi fíla hana meira. Hún var ótrúlega skapandi og efnileg í öllu og er svo þakklátur að seinasta verkefni hennar var fyrir mig. Peysan er í miklu uppáhaldi hjá Úlfi.Aðsend Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? Já eiginlega allt of miklum, ég enda nánast alltaf að vera smá seinn. Ég vil bara ekki vera meðal almennings þegar ég er ekki skarplega klæddur. Úlfur vill ekki fara út úr húsi án þess að vera skarplega klæddur.Aðsend Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Hann er alltaf að breytast en blueprint-ið í flestum outfittum er flottur jakki, svona tveir bolir, trefil og væntanlega gallabuxur. Ég sef í gallabuxum. Ég elska þegar föt líta út fyrir að vera gömul, eru smá rifin og eyðilögð. Fötin mín eru flest í frekar daufum tónum en af og til hendi ég inn sterkum lit. Úlfur elskar snjáð föt og sefur í gallabuxum.Aðsend Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? Já hann er sífellt að breytast. Ég fæ ógeð af fötunum mínum á svona fimm mánaða fresti og sel þau öll en ég nota þann pening til þess að kaupa mér ný. Með því að halda þeim flottustu og flíkum sem fara mér best er ég hægt og rólega að þróa minn stíl og framtíðar fataskáp. Oddur selur reglulega fötin sín og kaupir ný og er að byggja upp hinn fullkomna fataskáp.Aðsend Nýturðu þess að klæða þig upp? Já það er svo mikil hugleiðing, þegar ég hef ekkert að gera þá fer ég oft að máta „outfit“ til þess að vera með einhver tilbúin í hugmyndabankanum. Það er alltaf gaman að setja saman flott look fyrir skemmtileg tilefni en af hverju ekki að gera það á hverjum degi? @ulfurisberg #gofundme @kristinagnessm ♬ original sound - DJTwelveTen Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? Þegar ég er að klæða mig þá pæli alltaf fyrst í sniði og litum og vinn mig bara í gegnum það. Það hvernig allt virkar saman skiptir mig meira máli heldur en einhver ein statement flík. Það skiptir Úlf mestu máli hvernig klæðaburðurinn virkar sem heild. Hér er hann með vinkonu sinni í London!Aðsend Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? Fyrir minn persónulega stíl þá kemur innblásturinn oft án þess að ég taki eitthvað sérstaklega eftir honum. Yfirleitt er það fólk, vinir, kvikmyndir, tímabil og búningar sem hafa áhrif á mig og enda á því að bæta í fataskápinn. Úlfur sækir innblástur alls staðar frá.Aðsend Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði? Það er alltaf flott að vera í eftirminnilegum og einstökum jakka, það er grunnurinn að góðu outfitti. Varðandi bönn þá reyni ég alltaf að forðast microtrends, það sýnir skort á persónulegum stíl. Einstakur jakki er mikilvægasta flíkin hjá Úlfi.Aðsend Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys? 2020 var ár margra tískuslysa og ég held að ég sé ekki einn á því. Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali? Væntanlega vill maður að fólk sjái sitt „vision“ en það er tilgangslaust að velta sér upp úr því. Það er alltaf betra að vera manneskjan sem þorir að klæða sig vel og líta vel út frekar en að vera súr úti í horni og dæma allt og alla. Það er betra að þora en að sitja úti í horni að sögn Úlfs. Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju? Flíkin sem stendur alltaf upp úr hjá mér er útskriftarfötin sem ég saumaði fyrir útskriftina mína árið 2024. Þar saumaði ég jakka sem átti að vera nútíma útgáfa af þjóðbúningum. Ég saumaði svo líka leðurbuxur við jakkann. Úlfur ásamt vinkonum sínum við útskrift. Hann saumaði sjálfur jakkann og buxurnar sem hann klæðist.Aðsend Hvað finnst þér heitast fyrir 2026? Að vera „overdressed“ alltaf og alls staðar. @ulfurisberg Made these jeans & the hat #needmore ♬ Frosti - Björk Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku? Að stíga úr þægindarammanum, þora að prófa og vera skrítinn í smá mun einungis styrkja mann og mynda framtíðar-stílinn. Tíska og hönnun Tískutal Mest lesið Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Lífið Anthony Head er látinn Lífið „Aldrei of seint að gera hlutina“ Lífið Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Lífið samstarf James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Bíó og sjónvarp Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Lífið samstarf Uppgötvuð á götum Barcelona Lífið Fleiri fréttir „Ég sef í gallabuxum“ Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Buxur með opið klof vöktu athygli Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Sjá meira