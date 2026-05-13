Ljóst er að jafntefli mun duga Hearts gegn Celtic í lokaumferð skosku úrvalsdeildarinnar. Hearts gæti þar með orðið meistari, fyrsta liðið til að skáka Celtic og Rangers í rúm fjörutíu ár. Celtic er samt enn í séns, eftir umdeildan vítaspyrnudóm.
Hearts fagnaði sannfærandi 3-0 sigri gegn Falkirk í kvöld og situr því enn í toppsæti deildarinnar.
Á sama tíma sótti Celtic 2-3 sigur gegn Mothervell eftir mikla dramatík. Celtic tryggði sigurinn með marki úr vítaspyrnu, sem var mjög umdeild, á níundu mínútu uppbótartíma.
„Þetta er viðbjóðslegt. Við erum með allt á móti okkur. Mér finnst þetta ekki vera víti,“ sagði Derek McInnes, þjálfari Hearts, þegar hann sá dóminn sem féll í leik Celtic gegn Motherwell.
Ef Celtic hefði gert jafntefli í þessum leik hefði Hearts mátt tapa með allt að fimm mörkum í lokaumferðinni en nú þarf Hearts jafntefli eða sigur.
Atvikið má sjá hér fyrir neðan. Boltinn fór í hönd varnarmanns að mati dómarans en þetta var bara góður skalli að mati Hearts-manna.
🟢 Here's the incident that resulted in Celtic's winning penalty at Fir Park, following a VAR check!Motherwell vs Celtic & Hearts vs Falkirk reaction | Sky Sports Football now 📺 pic.twitter.com/kwFO6mOH7t— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 13, 2026
McInnes vildi sjálfur fá vítaspyrnu í 1-1 jafntefli Hearts gegn Motherwell á sunnudag. Dómararnir hafa því haft mikið að segja um titilbaráttuna í Skotlandi.
„Þetta er mjög lélegt og það lítur út fyrir að [Celtic] þetta víti sé bara gefins. Þeir eru mjög heppnir. Þetta fer þá alla leið, í lokaumferðina. Við erum ánægðir að vera hluti af því. Við munum þurfa að sækja úrslit. Þetta verður svakalegt,“ sagði McInnes einnig.
Celtic tekur á móti Hearts í lokaumferðinni á sunnudag. Einu stigi munar milli liðanna og því mun Hearts duga jafntefli en heimamenn Celtic verða að vinna leikinn til að verða meistarar.
Tómas Bent Magnússon hefur ekki spilað með liði Hearts síðan þann 14. mars vegna meiðsla og miðjumaðurinn verður einnig utan vallar í lokaumferðinni.