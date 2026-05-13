Klaufalegt sjálfsmark Al-Nassr á elleftu stundu í gær í leik gegn Al-Hilal í sádi-arabísku deildinni, sá til þess að Cristiano Ronaldo og liðsfélagar hans í liði Al-Nassr tryggðu sér ekki meistaratitilinn en fá annað tækifæri.
Leik liðanna í gær lauk með dramatísku jafntefli, 1-1. Sigur Al-Nassr í leiknum hefði tryggt liðinu meistaratitilinn í Sádi-Arabíu.
Ronaldo, sem hafði komið af velli undir lok leiks, trúði vart sínum augum á varamannabekk Al-Nassr í gær þegar að sannkallað skrípamark leit dagsins ljós.
Bento with an unfortunate 90+8' own goal ⚽️ pic.twitter.com/IaBAaeIf6v— Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 12, 2026
Mohamed Simakan hafði komið Al-Nassr yfir með marki í fyrri hálfleik en tólf sekúndum áður en að uppgefinn uppbótartími leiksins rann sitt skeið gerðu Bento, markvörður liðsins og Inigo Martinez varnarmaður Al-Nassr, sig seka um slæm mistök.
Bento virtist ekki eiga í neinum vandræðum með að handsama langt innkast Al-Hilal manna inn á vítateig Al-Nassr. Í þann mund sem Brasilíumaðurinn ætlaði hins vegar að grípa boltann skullu hann og liðsfélaginn Martinez saman með þeim afleiðingum að Bento missti boltann inn í markið.
Jöfnunarmark Al-Hilal heldur titilvon liðsins á lífi og frestar fagnaðarlátum Al-Nassr.
Við skrípamarkið var klippt á Ronaldo á varmannabekk Al-Nassr í sjónvarpsútsendingu leiksins og mátti sjá á viðbrögðum Portúgalans að hann vissi ekki hvort réttast væri að hlæja eða gráta í þessum aðstæðum.
Ronaldo was seconds away from winning his first Saudi Pro League Title 👀Al-Nassr still have a chance to win it next week pic.twitter.com/uc2yM0dS4n— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026
Ronaldo hefur ekki unnið sádi-arabísku deildina frá því að hann gekk í raðir Al-Nassr í janúar árið 2023.
Al-Nassr er enn í bílstjórasætinu þegar kemur að titilbaráttunni með fimm stiga forskot á Al-Hilal og einn leik eftir á meðan að Al-Hilal á tvo leiki eftir.