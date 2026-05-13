Skrípa­mark kom í veg fyrir að Ron­aldo yrði meistari í gær

Aron Guðmundsson skrifar
Ronaldo trúði vart sínum eigin augum á varamannabekknum
Ronaldo trúði vart sínum eigin augum á varamannabekknum

Klaufalegt sjálfsmark Al-Nassr á elleftu stundu í gær í leik gegn Al-Hilal í sádi-arabísku deildinni, sá til þess að Cristiano Ronaldo og liðsfélagar hans í liði Al-Nassr tryggðu sér ekki meistaratitilinn en fá annað tækifæri. 

Leik liðanna í gær lauk með dramatísku jafntefli, 1-1. Sigur Al-Nassr í leiknum hefði tryggt liðinu meistaratitilinn í Sádi-Arabíu. 

Ronaldo, sem hafði komið af velli undir lok leiks, trúði vart sínum augum á varamannabekk Al-Nassr í gær þegar að sannkallað skrípamark leit dagsins ljós.

Mohamed Simakan hafði komið Al-Nassr yfir með marki í fyrri hálfleik en tólf sekúndum áður en að uppgefinn uppbótartími leiksins rann sitt skeið gerðu Bento, markvörður liðsins og Inigo Martinez varnarmaður Al-Nassr, sig seka um slæm mistök.  

Bento virtist ekki eiga í neinum vandræðum með að handsama langt innkast Al-Hilal manna inn á vítateig Al-Nassr. Í þann mund sem Brasilíumaðurinn ætlaði hins vegar að grípa boltann skullu hann og liðsfélaginn Martinez saman með þeim afleiðingum að Bento missti boltann inn í markið. 

Jöfnunarmark Al-Hilal heldur titilvon liðsins á lífi og frestar fagnaðarlátum Al-Nassr. 

Við skrípamarkið var klippt á Ronaldo á varmannabekk  Al-Nassr í sjónvarpsútsendingu leiksins og mátti sjá á viðbrögðum Portúgalans að hann vissi ekki hvort réttast væri að hlæja eða gráta í þessum aðstæðum. 

Ronaldo hefur ekki unnið sádi-arabísku deildina frá því að hann gekk í raðir Al-Nassr í janúar árið 2023. 

Al-Nassr er enn í bílstjórasætinu þegar kemur að titilbaráttunni með fimm stiga forskot á Al-Hilal og einn leik eftir á meðan að Al-Hilal á tvo leiki eftir. 

