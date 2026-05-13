Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur leitt deiluna um framtíð spýtukofans við Lynghaga til farsælla lykta og hann fær að standa áfram með ósköp einfaldri lausn á því sem virðist hafa verið tilbúið kerfislægt vandamál og sannkallaður stormur í vatnsglasi.
„Við erum bara búin að fá mjög afdráttarlaust leyfi fyrir tímabundum afnotum af borgarlandi undir kofann en í stjórnsýslunni er þetta nú bara leyfi sem allir borgarbúar geta sótt um,“ segir Anna Kristín Blöndal Jóhannesdóttir sem hefur nú, ásamt öðrum foreldrum og börnum við Lynghaga, hrundið aðförinni að kofanum.Leyfið nýfengna rennur út í október en Anna Kristín segir kofanum engu að síður borgið þar sem hægt er að sækja um endurnýjun leyfisins og þá væntanlega út í hið óendanlega. „Að því gefnu að við séum ekki að gera eitthvað sem ekki má, rusla til eða eitthvað þannig, sem við erum náttúrulega ekki að gera.“
Anna Kristín segir kofamálið og þá sérstaklega upphaf þess svolítið sérstakt þar sem atlagan að honum hafi verið gerð frá garðyrkju Reykjavíkurborgar, sviði sem hafi í raun ekkert um hann að segja.
„Þannig að það er eitthvert garðyrkjusvið úti á Fiskislóð, en ekki umhverfis- og skipulagssvið, sem byrjar að angra börnin okkar og okkur með þessu. Þau hafa í raun hvorki umboð til að setja okkur þessa afarkosti né hóta því að rífa,“ segir Anna Kristín.Hún bendir á að þar fyrir utan komi garðyrkjan ekki að neinu slíku niðurrifi, heldur komi það alltaf í hlut umhverfis- og skipulagssviðs. „Þannig að þetta er svolítið sérstakt og engin fyrirmyndarstjórnsýsla hjá borginni þegar einhverjir embættismenn eru að taka sér vald sem þeir hafa ekki. Maður verður svolítið hugsi yfir því, sérstaklega þegar það beinist að börnum.“
Anna Kristín segir garðyrkjusvið borgarinnar því eiginlega hafa búið þetta vandamál til. „Og svo kom umhverfissviðið og leysti það í rauninni fyrir okkur. Þetta á náttúrlega ekki að vera svona og miðað við hvað þetta er lítið samfélag þá getur báknið í borginni verið svo ógeðslega þungt í vöfum.“
Anna Kristín segir hins vegar mjög ánægjulegt, í þeirri sundrungu sem almennt einkenni alla umræðu, að sjá hversu mikil og almenn samstaða myndaðist um kofann eftir að málið komst í hámæli.
„Ég er nú ekki mikið á samfélagsmiðlum en hef verið að snuðra um athugasemdakerfin bæði á Vísi og RÚV og þar er bara alls konar fólk og bara allir sammála um hvað þetta er fáránlegt.“
Hún segir umfjöllun fjölmiðla einnig hafa haft þau skemmtilegu áhrif að krökkunum í kringum hann hafi snarfjölgað. „Krakkastraumurinn hingað hefur aukist og fleiri eldri krakkar að koma og það er rosa mikið líf við kofann.“Krakkarnir kalla kofann sinn „listagallerí“ og fáum blöðum er um það að fletta að hann stendur vel undir því og ljóst að hann stendur á frjóum jarðvegi fyrir alls konar menningarlega vaxtarsprota.Anna Kristín segir að þannig hafi fólk haft samband með alls konar hugmyndir um kofann sem miðpunkt skapandi sumarnámskeiða og til dæmis búið að lýsa áhuga á að setja þar upp leiksýningu og gera einhvers konar „krakkaheimildarmynd“ um kofann. „Þannig að þetta er allt búið að vera mjög skemmtilegt og jákvætt.“