Kerfis­villa leið­rétt og spýtu­kofinn fær að standa

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Spýtu­kofanum er borgið þannig að Anna Kristín og krakkarnir hennar geta, ásamt öðrum for­eldrum og börnum við Lyng­haga, brosað breitt eftir sigur í tauga­trekkjandi varnar­baráttu við kerfið. Vísir/Samsett

Um­hverfis- og skipu­lags­svið Reykja­víkur­borgar hefur leitt deiluna um framtíð spýtu­kofans við Lyng­haga til farsælla lykta og hann fær að standa áfram með ósköp ein­faldri lausn á því sem virðist hafa verið til­búið kerfislægt vanda­mál og sann­kallaður stormur í vatns­glasi.

„Við erum bara búin að fá mjög af­dráttar­laust leyfi fyrir tíma­bundum af­notum af borgar­landi undir kofann en í stjórnsýslunni er þetta nú bara leyfi sem allir borgar­búar geta sótt um,“ segir Anna Kristín Blön­dal Jóhannes­dóttir sem hefur nú, ásamt öðrum for­eldrum og börnum við Lyng­haga, hrundið aðförinni að kofanum.

Leyfið ný­fengna rennur út í október en Anna Kristín segir kofanum engu að síður borgið þar sem hægt er að sækja um endur­nýjun leyfisins og þá væntan­lega út í hið óendan­lega. „Að því gefnu að við séum ekki að gera eitt­hvað sem ekki má, rusla til eða eitt­hvað þannig, sem við erum náttúru­lega ekki að gera.“

Anna Kristín segir kofa­málið og þá sér­stak­lega upp­haf þess svolítið sér­stakt þar sem atlagan að honum hafi verið gerð frá garðyrkju Reykja­víkur­borgar, sviði sem hafi í raun ekkert um hann að segja.

Garðyrkjan angrar börnin

„Þannig að það er eitt­hvert garðyrkju­svið úti á Fiskislóð, en ekki um­hverfis- og skipu­lags­svið, sem byrjar að angra börnin okkar og okkur með þessu. Þau hafa í raun hvorki um­boð til að setja okkur þessa afar­kosti né hóta því að rífa,“ segir Anna Kristín.

Hún bendir á að þar fyrir utan komi garðyrkjan ekki að neinu slíku niður­rifi, heldur komi það alltaf í hlut um­hverfis- og skipu­lags­sviðs. „Þannig að þetta er svolítið sér­stakt og engin fyrir­myndar­stjórnsýsla hjá borginni þegar ein­hverjir em­bættis­menn eru að taka sér vald sem þeir hafa ekki. Maður verður svolítið hugsi yfir því, sér­stak­lega þegar það beinist að börnum.“

Anna Kristín segir garðyrkju­svið borgarinnar því eigin­lega hafa búið þetta vanda­mál til. „Og svo kom um­hverfis­sviðið og leysti það í rauninni fyrir okkur. Þetta á náttúr­lega ekki að vera svona og miðað við hvað þetta er lítið sam­félag þá getur báknið í borginni verið svo ógeðs­lega þungt í vöfum.“

Mikil sam­staða

Anna Kristín segir hins vegar mjög ánægju­legt, í þeirri sundrungu sem almennt ein­kenni alla um­ræðu, að sjá hversu mikil og al­menn sam­staða myndaðist um kofann eftir að málið komst í hámæli. 

„Ég er nú ekki mikið á sam­félags­miðlum en hef verið að snuðra um at­huga­semda­kerfin bæði á Vísi og RÚV og þar er bara alls konar fólk og bara allir sammála um hvað þetta er fárán­legt.“

Hún segir um­fjöllun fjölmiðla einnig hafa haft þau skemmti­legu áhrif að krökkunum í kringum hann hafi snar­fjölgað. „Krakka­straumurinn hingað hefur aukist og fleiri eldri krakkar að koma og það er rosa mikið líf við kofann.“

Krakkarnir kalla kofann sinn „lista­gallerí“ og fáum blöðum er um það að fletta að hann stendur vel undir því og ljóst að hann stendur á frjóum jarðvegi fyrir alls konar menningar­lega vaxtar­sprota.

Anna Kristín segir að þannig hafi fólk haft sam­band með alls konar hug­myndir um kofann sem mið­punkt skapandi sumarnám­skeiða og til dæmis búið að lýsa áhuga á að setja þar upp leiksýningu og gera ein­hvers konar „krakka­heimildar­mynd“ um kofann. „Þannig að þetta er allt búið að vera mjög skemmti­legt og jákvætt.“

