„Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykja­vík“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, var staðfest sem nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar á fyrsta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins nú í hádeginu.

„Hann leggst ofsalega vel í mig, það er fallegt veður og góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík,“ sagði Hildur fyrir fundinn aðspurð um hvernig dagurinn færi í hana.

Fundurinn hófst klukkan tólf og var Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, kjörin forseti borgarstjórnar. 

„Takk innilega fyrir traustið. Ég segi eins og fráfarandi borgarstjóri að það verður heiður lífs míns að fá að gegna þessu stóra og veigamikla embætti. Ég er full tilhlökkunar og líka auðmjúk og lofa að vanda mig,“ sagði Hildur eftir kjörið.

Hildur Björnsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttur föðmuðust á borgarstjórnarfundi í dag þegar Heiða lét af störfum sem borgarstjóri og Hildur tók við.Vísir/Vilhelm

Auk kosninga fulltrúa í hin ýmsu ráð borgarinnar leggur nýr meirihluti fram tólf tillögur á þessum fyrsta fundi. Meðal þess er að stofna þrjú ný ráð, leikskóla- og dagskólaráð, menningarráð og öldungaráð. Sömuleiðis vill meirihlutinn leggja niður stafrænt ráð og gera breytingar á verkefnum menningar- og íþróttaráðs.

„Ég er mjög ánægð með þessi fyrstu mál og við munum halda áfram á næstu dögum og vikum að framfylgja okkar loforðum og okkar verkefnalista,“ segir Hildur.

Til að almenningur geti fylgst með framvindu verkefnanna hefur vefsíðan verkefnalisti.is verið stofnuð. Þar er hægt að sjá verkefnalista meirihlutans.

