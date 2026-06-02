Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. júní 2026 12:57 Kristín Kolbrún er nýr borgarfulltrúi. Vísir Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, borgarfulltrúi Miðflokksins, horfði á nokkra eldri borgarstjórnarfundi til að undirbúa sig fyrir kjörtímabilið. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meirihluta hófst í hádeginu en Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, var fjarverandi. „Ég er bara spennt, pínu stressuð samt. Ég var að horfa á nokkra fundi í gær áður en ég fór að sofa,“ sagði Kristín Kolbrún fyrir fundinn. „Þetta byrjar rólega, ég held við getum unnið saman með miklum drengskap og haft gaman í leiðinni.“ Nýr meirihluti samanstendur af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Val Hildar Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, sem hlaut flesta kjörna fulltrúa stóð á milli Miðflokksins eða Framsóknar og Viðreisnar. Kristín Kolbrún segir fulltrúana hafa verið fljóta að jafna sig á því að hafa endað í minnihluta. „Þetta var ekkert fullreynt og lá alltaf í loftinu. Þannig að við vorum fljót að jafna okkur og erum tilbúin að veita þeim gott og fínt aðhald.“ Það vakti athygli að Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, var ekki viðstaddur fundinn en í hans stað var Hlédís Maren Guðmundsdóttir. Þá var Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, ekki heldur viðstödd og kom Björn Gíslason. Borgarstjórn Reykjavík Miðflokkurinn Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Innlent Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Innlent Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Innlent Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Innlent Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Innlent Fleiri fréttir Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Fasteignamat lækkar að raunvirði „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Sjá meira