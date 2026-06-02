Horfði á gamla fundi til að undir­búa sig

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kristín Kolbrún er nýr borgarfulltrúi.
Kristín Kolbrún er nýr borgarfulltrúi.

Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, borgarfulltrúi Miðflokksins, horfði á nokkra eldri borgarstjórnarfundi til að undirbúa sig fyrir kjörtímabilið. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meirihluta hófst í hádeginu en Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, var fjarverandi.

„Ég er bara spennt, pínu stressuð samt. Ég var að horfa á nokkra fundi í gær áður en ég fór að sofa,“ sagði Kristín Kolbrún fyrir fundinn.

„Þetta byrjar rólega, ég held við getum unnið saman með miklum drengskap og haft gaman í leiðinni.“

Nýr meirihluti samanstendur af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Val Hildar Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, sem hlaut flesta kjörna fulltrúa stóð á milli Miðflokksins eða Framsóknar og Viðreisnar.

Kristín Kolbrún segir fulltrúana hafa verið fljóta að jafna sig á því að hafa endað í minnihluta.

„Þetta var ekkert fullreynt og lá alltaf í loftinu. Þannig að við vorum fljót að jafna okkur og erum tilbúin að veita þeim gott og fínt aðhald.“

Það vakti athygli að Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, var ekki viðstaddur fundinn en í hans stað var Hlédís Maren Guðmundsdóttir. Þá var Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, ekki heldur viðstödd og kom Björn Gíslason.

Borgarstjórn Reykjavík Miðflokkurinn

