Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún er meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega um barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á þrjá skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls eins mannanna. Sá er einnig ákærður í málinu. Þá hefur hún játað að hafa logið nauðgun upp á einn mannanna.
Talsvert hefur verið fjallað um málefni Írisar Helgu síðustu misseri, þar sem hún hefur ýmist verið nafngreind eða ekki, en fjöldi manna hefur kært hana fyrir umsátursofbeldi.
Til að mynda vakti mikla athygli þegar greint var frá því á dögunum að hún hefði verið handtekin fyrir að birta falska dánartilkynningu um mann í Morgunblaðinu.
Farið var fram á gæsluvarðhald yfir henni vegna málsins en héraðsdómari hafnaði kröfum lögreglu þess efnis.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum gaf út ákæru á hendur Írisi Helgu þann 7. apríl síðastliðinn, þremur dögum áður en hún var handtekin í tengslum við dánartilkynninguna fölsku.
Í fyrsta hluta ákærunnar, sem Vísir hefur undir höndum, er hún ákærð fyrir umsáturseinelti, sem hafi einnig falið í sér rangar sakargiftir, skjalafals, ærumeiðingar og barnaverndarlagabrot, með því að hafa á árunum 2022 til 2024 endurtekið sett sig í samband við, fylgst með, hótað og á annan sambærilegan hátt setið um fyrrverandi kærasta sinn og kærustu og síðar sambýliskonu hans, og með þeirri háttsemi sinni valdið þeim hræðslu og kvíða.
Meðal þess sem hún er sökuð um að hafa gert er að hafa komið að heimili mannsins með krukku sem hún sagði að innihéldi fóstur sem hún hefði misst.
Þá er hún sögð hafa ítrekað sent sambýlisfólkinu skilaboð af hinum ýmsu samfélagsmiðlareikningum, þar sem hún hótaði þeim til að mynda að fremja skemmdarverk á bíl mannsins, eitra fyrir hundinum hans, kveikja í húsi konunnar og að þau fengju aldrei frið framar í lífinu. Hún hafi einnig sent syni mannsins skilaboð, þar sem hún viðhafði niðrandi ummæli um föður hans og sagði að fylgst væri með honum og heimili hans.
Þá hafi hún útbúið og dreift miðum í póstlúgur og póstkassa í heimabæ fólksins, þar sem hún sagði manninn áreita ungar konur og hafa mikið magn barnaníðsefnis í vörslum sínum. Einnig hafi hún hengt upp miða við verslun Bónuss í bænum þar sem fram kom að maðurinn væri að auglýsa eftir börnum til að passa hundinn hans, á meðan hann „sinnti kærustunni sinni“. Einnig hafi komið fram að hann gæti sótt börnin.
Íris Helga er einnig ákærð fyrir að hafa farið þess á leit við þrjá menn að maðurinn yrði beittur ofbeldi.
Þá er hún ákærð fyrir að hafa fengið mann til þess að fara að sameiginlegu heimili fólksins og maka saur á hurðarhún heimilisins og rúmum mánuði síðar snúa aftur að heimilinu og maka saur á hurðarhún bifreiðar þeirra. Maðurinn er ákærður fyrir hlutdeild í þeim hluta málsins.
Ákæran er ógnarlöng og meint brot Írisar Helgu gagnvart sambýlisfólkinu og öðrum verða hvergi nærri tæmandi talin í fréttinni.
Í öðrum hluta ákærunnar er Íris Helga ákærð fyrir umsáturseinelti í garð foreldra sambýliskonunnar og bróður hennar. Hún hafi til að mynda hótað foreldrunum að eitthvað myndi henda dóttur þeirra og barnabörn og að kveikt yrði í íbúð þeirra.
Þá hafi hún gert fjölskyldunni grein fyrir því að sambýliskonan myndi aldrei fá frið á meðan hún væri með fyrrverandi kærasta hennar.
Í þriðja kafla ákærunnar er Íris Helga ákærð fyrir umsáturseinelti í garð Sölva Guðmundarsonar, mannsins sem hún tilkynnti ranglega að væri látinn, og dóttur hans á táningsaldri, um nokkurra mánaða skeið á árunum 2024 og 2025. Dánartilkynningin umtalaða er ekki meðal þess sem ákært er fyrir, enda var ákæra gefin út áður en hún var handtekin vegna tilkynningarinnar.
Hún hafi meðal annars ítrekað sett sig í samband við dóttur Sölva og viðhaft niðrandi ummæli um hana, föður hennar og móður hennar, auk þess að halda því fram að yngri bróðir hennar væri rangfeðraður.
Hún hafi sent Sölva skilaboð þess efnis að hún væri ófrísk eftir hann og að hann myndi ekki koma til með að umgangast barn þeirra. Þá hafi hún sent dóttur hans sambærileg skilaboð:
„Hæ. Ég sagði ekki satt með fóstrið. Þorði því ekki. Enn ég ætla að halda því og gera þetta ein án ykkar allra. Er skráð 28 september. Ekki hafa samband við okkur. Ég er ad loka þessu símanúmeri. Gangi þér vel.“
Íris Helga hafi einnig búið til reikning á samfélagsmiðlinum TikTok þar sem hún birti myndir af Sölva, kallaði hann barnaperrann í heimabæ hans og hvatti til þess að hann yrði hrakinn úr bænum.
Þá hafi hún sent tölvubréf á framhaldsskóla dóttur hans, þar sem dóttirin er ranglega sökuð um að áreita drengi innan skólans, að hafa tekið og dreift viðkvæmum myndum af öðrum nemanda skólans auk þess sem í póstinum kom ranglega fram að ákæra á hendur dótturinni væri á borði lögreglu, hún kæmi úr brotinni fjölskyldu og mikil drykkja, neysla og framhjáhöld væru á báðum heimilum foreldra hennar.
Loks er Íris Helga ákærð fyrir umsáturseinelti í garð Garps I. Elísabetarsonar og unglingsdóttur hans á rúmlega ári á tímabilinu 2024 til 2025. Garpur steig fram í viðtali á Vísi í fyrra, ásamt áðurnefndum Sölva.
Hún hafi meðal annars útbúið reikning á TikTok þar sem hún nafngreindi Garp og dóttur hans og birti niðrandi og ósæmileg ummæli um Garp. „Call me Daddy. Garpur Ingason Elísabetarson“, „Kallið mig pabba“ og „DM ef þið viljið kynlífsmyndbönd af honum“ eru á meðal ummælanna sem ákært er fyrir.
Þá er hún ákærð fyrir að væna Garp ítrekað um ofbeldi í garð kvenna á TikTok.
Hún sætir einnig ákæru fyrir að hafa sent inn rafrænt um beiðni um tíma hjá kærumóttöku lögreglu og óskað eftir því að kæra Garp fyrir nauðgun.
„Ákærða viðurkenndi síðar að ásakanir hennar um nauðgun hafi verið rangar og að beiðnina hafi hún sent inn í hefndarskyni, þar sem Garpur hafði kært hana til lögreglu fyrir umsáturseinelti og ærumeiðingar. Með háttsemi sinni leitaðist ákærða eftir því að saklaus maður, þ.e. Garpur, yrði sakaður um eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað.“
Íris Helga er einnig ákærð fyrir að hafa í starfi sínu sem kennari í grunnskóla greint samkennurum sínum og nemendum ranglega frá því að Garpur væri kærasti hennar og dóttir hans dóttir eða stjúpdóttir hennar. Þessi háttsemi hennar hafi komist til vitundar Garps og dóttur hans fyrir tilstilli starfsmanna og nemenda skólans.
Þá hafi hún einnig greint samkennurum sínum ranglega frá því að þrír drengir, nemendur við skólann, hafi sent dóttur Garps óviðeigandi myndir. Þetta hafi orðið til þess að skólastjórnendur tóku málið til skoðunar og ræddu við umrædda drengi, en fullyrðingar Írisar Helgu hafi ekki átt við nein rök að styðjast.
Í ákærunni segir að þess sé krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennra hegningarlaga um umsáturseinelti varðar allt að fjögurra ára fangelsisvist.
Fyrir hönd þeirra sem Íris Helga er ákærð fyrir að brjóta á eru gerðar skaða- og miskabótakröfur upp á alls 9,25 milljónir króna. Þá er maðurinn sem ákærður er fyrir hlutdeild í hluta brota hennar krafinn um alls eina milljón króna.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ætlar ekki að kæra niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness sem hafnaði kröfu um fjögurra daga gæsluvarðhald yfir grunuðum eltihrelli á laugardaginn. Íris Helga Jónatansdóttir er sökuð um að hafa keypt dánartilkynningu um lifandi karlmann og fengið hana birta í Morgunblaðinu síðastliðinn föstudag.