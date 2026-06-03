Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. júní 2026 11:52 Brotist var inn í Reykjabúið á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslum við rannsókn hennar á innbroti í Reykjabú á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu. Brotist var inn í hænsnabúið á fjórða tímanum aðfaranótt mánudags síðastliðins. Lögregla telur innbrotsþjófinn hafa verið svartklæddan og komið fótgangandi að Reykjabúinu. Hún telur ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi og langt ökutæki sínu fjarri vettvangi og gengið þaðan, mögulega neðan úr Skammadal, frá Helgafellshverfinu, úr Reykjahverfinu eða frá Hafravatnsvegi. Lögregla biðlar til forsvarsmanna öruggismyndavéla og ökumanna ökutækja búin myndavélum á umræddu svæði um að athuga með myndefni vegna málsins. Þeir eru vinsamlegast beðnir um að senda upplýsingar um slíkt á netfangið birna.g@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000. Dýr Matvælaframleiðsla Mosfellsbær Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Fleiri fréttir Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Sjá meira