Innlent

Lög­regla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Brotist var inn í Reykjabúið á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins 1. júní.
Brotist var inn í Reykjabúið á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslum við rannsókn hennar á innbroti í Reykjabú á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudagsins 1. júní. 

Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu. 

Brotist var inn í hænsnabúið á fjórða tímanum aðfaranótt mánudags síðastliðins. Lögregla telur innbrotsþjófinn hafa verið svartklæddan og komið fótgangandi að Reykjabúinu. Hún telur ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi og langt ökutæki sínu fjarri vettvangi og gengið þaðan, mögulega neðan úr Skammadal, frá Helgafellshverfinu, úr Reykjahverfinu eða frá Hafravatnsvegi.

Lögregla biðlar til forsvarsmanna öruggismyndavéla og ökumanna ökutækja búin myndavélum á umræddu svæði um að athuga með myndefni vegna málsins.

Þeir eru vinsamlegast beðnir um að senda upplýsingar um slíkt á netfangið birna.g@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000.

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