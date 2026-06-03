Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. júní 2026 12:01 Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari vill ekki segja til um hvort fleiri tengd mál hafi borist til embættisins. Vísir/Vilhelm Ólafur Hauksson héraðssaksóknari segir kæru á hendur Guðrúnu Björgu Birgisdóttur á borði embættisins. Hún er sökuð um að hafa dregið sér fé sem fjárvörslumaður dánarbús og grunur leikur á að um að það sé ekki eina brot hennar af þessu tagi. Greint var frá því í gær að Guðrún hefði verið kærð af erfingjum látinnar konu fyrir að hafa millifært fé að upphæð rúmlega 12,5 milljóna króna inn á eigin reikning. Síðar var greint frá því að hún hefði einnig farið með fé minnst tveggja einstaklinga í þjónustu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Einnig hefur komið fram að lögmannsstofa hennar, Logia hf., hafi verið úrskurðuð gjaldþrota í upphafi þessa árs og Guðrún sömuleiðis svipt lögmannsréttindum fyrir að sinna ekki tilkynningarskyldu vegna fjárvörslu. Í svari við skriflegri fyrirspurn fréttastofu staðfestir Ólafur Hauksson héraðssaksóknari að embættið hafi Guðrúnu Björgu til rannsóknar. Hann vildi ekki tjá sig um það hvort fleiri kærur hefðu borist embættinu eða hvort aðrir í svipaðri stöðu hafi sett sig í samband við embættið. „Eins og staða málsins er nú í höfum við ekki tök á að veita frekari upplýsingar um málið,“ segir Ólafur í svari sínu. Lögmennska Dómsmál Efnahagsbrot Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Fleiri fréttir Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Sjá meira