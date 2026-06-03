Innlent

Fjárdráttur lög­manns hjá héraðssaksóknara

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari vill ekki segja til um hvort fleiri tengd mál hafi borist til embættisins.
Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari vill ekki segja til um hvort fleiri tengd mál hafi borist til embættisins. Vísir/Vilhelm

Ólafur Hauksson héraðssaksóknari segir kæru á hendur Guðrúnu Björgu Birgisdóttur á borði embættisins. Hún er sökuð um að hafa dregið sér fé sem fjárvörslumaður dánarbús og grunur leikur á að um að það sé ekki eina brot hennar af þessu tagi.

Greint var frá því í gær að Guðrún hefði verið kærð af erfingjum látinnar konu fyrir að hafa millifært fé að upphæð rúmlega 12,5 milljóna króna inn á eigin reikning. Síðar var greint frá því að hún hefði einnig farið með fé minnst tveggja einstaklinga í þjónustu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.

Einnig hefur komið fram að lögmannsstofa hennar, Logia hf., hafi verið úrskurðuð gjaldþrota í upphafi þessa árs og Guðrún sömuleiðis svipt lögmannsréttindum fyrir að sinna ekki tilkynningarskyldu vegna fjárvörslu.

Í svari við skriflegri fyrirspurn fréttastofu staðfestir Ólafur Hauksson héraðssaksóknari að embættið hafi Guðrúnu Björgu til rannsóknar. Hann vildi ekki tjá sig um það hvort fleiri kærur hefðu borist embættinu eða hvort aðrir í svipaðri stöðu hafi sett sig í samband við embættið.

„Eins og staða málsins er nú í höfum við ekki tök á að veita frekari upplýsingar um málið,“ segir Ólafur í svari sínu.

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